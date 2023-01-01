Turkcell TV Plus; gerçek çoklu ekran

Turkcell’in, kişisel televizyon platformu Turkcell TV Plus, üstün teknolojisiyle fark yarattı.

Platformun sunduğu yeniliklerden bazıları: Herhangi bir kanalı 12 saat geriye sarabilme olanağı... İstenilen programı buluta kayıt edebilmek... Akıllı telefonunuzda izlemeye başladığınız bir filmi kaldığınız yerden evdeki televizyonunuzdan izlemeye devam... Tabletiniz veya bilgisayarınız üzerinden TV izlemek. Sınırsız sayıda kanalın eklenebileceği geleceğin TV platformu Turkcell TV Plus, kullanıcılarına seç-izle özelliği ile kişisel izleme listesi oluşturma imkanı da sunuyor.

