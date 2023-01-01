Turkcell’in akıllı yerlisi T40

T40; Turkcell TV, Turkcell Müzik ve Akıllım Güvende sigorta paketi hediyesiyle satılıyor.





HD kalitesinde ses, gelişmiş kamera özellikleri, yeni nesil çift çekirdekli işlemci, 4 inç'lik ekran ve hayat kolaylaştıran pratik arayüzüyle dikkat çeken Türkiye’nin ilk yerli tasarım akıllı telefonu Turkcell T40 satışa sunuldu. Son teknolojiyi herkesin erişebileceği fiyatla birleştiren T40; Turkcell TV, Turkcell Müzik ve Akıllım Güvende sigorta paketi hediyesiyle satılıyor. Turkcell T40 aramalarda daha canlı, multimedya uygulamalarda daha keyifli ses deneyimi sunuyor. Fotoğraf ve video çekimlerde gelişmiş kamera özelliklerine de sahip.