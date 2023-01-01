TV tasarımında yenilik: Philips Designline

TV’lerin ön tarafında; kapalı modda ekranı gizleyen...





Philips’in yeni DesignLine ürünü, şimdiye kadar gelmiş tüm TV tasarımı geleneğini kökten değiştiriyor. Philips'in bu yeni TV tasarımı modern ev dekorasyonuyla mükemmel bir uyum içinde üstün bir Smart TV deneyimi sağlıyor. DesignLine TV’lerin ön tarafında; kapalı modda ekranı gizleyen, kademeli olarak siyah renkten şeffaf bir görünüme geçiş yapılan bir cam kullanılıyor. TV kapatıldığında bu geniş cam ön kısım, tek parça tasarım konseptini bozmadan ekrana hareketli bir görünüm katıyor. Yeni DesignLine TV serisi 117 cm (46 inç) ve 140 cm (55 inç) olmak üzere iki model olarak sunuluyor.