Vertu’dan VERTU TI

Lüks mobil telefonlarda lider Vertu





Lüks mobil telefonlarda lider Vertu, Android’le çalışan yeni telefonu VERTU TI’yi piyasaya sundu. Dayanıklılığı, zarafeti ve hafifliğiyle bilinen titanyumdan bir kasaya sahip olan VERTU TI, deri ayrıntılarla süslenmiş ve 7.62 cm ile şimdiye kadar yapılmış en geniş ve çizilmez safir kristal ekrana sahip. VERTU TI’nin 500 NM’lik bir güç uygulandığında 1mm’den az deforme olan titanyum kasası dikkat çekiyor. VERTU TI seramik yastık ve görünür saat vidaları gibi Vertu tasarım unsurlarını net bir estetikle birleştiriyor. Android 4.0, Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışan VERTU TI’nin otomatik odaklı ve ikiz LED flaşlı 8MP arka kamera, 1.3MP öne bakan Skype uyumlu kamera, 64GB iç bellek ve güvenli yakın alan iletişim teknolojisi var.