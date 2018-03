Vertu’nun Constellation Gemstone modeli

Lüks cep telefonları üreticisi Vertu, Sapphires Liquorice (Safir Meyan Kökü) ve Rubies Rose (Kırmızı Gül) renklerinde sınırlı sayıda ürettiği Constellation Gemstone modelini piyasaya sundu.

Her birinde toplam 0.5 karatlık özenle seçilmiş 80 değerli taşın bulunduğu model, dana derisiyle tamamlanıyor. Her bir renkten sadece 320’şer adet üretilecek ve her telefona ayrı bir numara verilip üretimini yapan sanatkâr tarafından imzalanacak. Constellation serisi standart olarak beş dana derisi tonunda - Siyah, Kapuçino, Moka, Portakal ve Ahududu - renklerinde üretilecek.