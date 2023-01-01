ViewSonic, VX63 serisi Monitörler

ViewSonic, oyun ve eğlence tutkunları için yeni VX63 serisi monitörlerini duyurdu. Yeni nesil oyunların satışa sunulmaya başladığı şu günlerde ViewSonic, üst düzey görsel performans vadettiği yeni monitör serisini oyun severlerin beğenisine sundu.

ViewSonic’in, VX63Smhl-W serisi oyun ve eğlence monitörleri, üstün görsel performans vadediyor. 22 ve 23 inç seçenekleriyle sunulan ürün; çerçevesiz modern tasarımı ve 178/178 derece geniş görüş açısı sunan SuperClear görüntü teknolojisi ile benzerlerinden farklılaşıyor.