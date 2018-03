ViewSonic Zero Client ile “akıllı” ekran

Görüntüleme teknolojisi ve monitör üreticisi ViewSonic, sanal masaüstü altyapısı (VDI) kullanıcılarına daha iyi kullanım tecrübesi sağlayacak yeni Zero Client ekranlarını duyurdu.

Yeni entegre PCoIP Zero Client ekranlar, kullanıcıların merkezi bir sunucu üzerinden sanal bilgisayarlarına erişebilmesine olanak sağlıyor. ViewSonic’in Zero Client sertifikasına sahip olan bir diğer ürünü olan SC-Z55 ise mevcut herhangi bir ekranı Zero Client’a dönüştürmeyi sağlıyor.