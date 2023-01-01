﻿ ViewSonic’ten oyun tutkunlarına
YENİ TEKNOLOJİ Haberleri Tümü

ViewSonic’ten oyun tutkunlarına

Görüntü teknolojileri üreticilerinden ViewSonic, yüksek performanslı VX2452mh ve VX2252mh model monitörlerini piyasaya sürdü.

ViewSonic VX2452mh ve VX2252mh monitörleri, oyun tutkunlarını çok güçlü karakterler için tabir edilen “imba” (imbalanced) seviyesine çıkarıyor. Ürünler Full HD LED ekrana sahip ve 2MS tepki süresi ile oyuncular için en hızlı sahnelerde bile akıcı ve yumuşak görüntü geçişlerini sağlıyor. MEGA Dinamik Kontrast Oranı ve ClearMotiv teknolojisi ile filmler, oyunlar ve diğer uygulamalar için en iyi görüntü elde ediliyor.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü