ViewSonic’ten oyun tutkunlarına
Görüntü teknolojileri üreticilerinden ViewSonic, yüksek performanslı VX2452mh ve VX2252mh model monitörlerini piyasaya sürdü.
ViewSonic VX2452mh ve VX2252mh monitörleri, oyun tutkunlarını çok güçlü karakterler için tabir edilen “imba” (imbalanced) seviyesine çıkarıyor. Ürünler Full HD LED ekrana sahip ve 2MS tepki süresi ile oyuncular için en hızlı sahnelerde bile akıcı ve yumuşak görüntü geçişlerini sağlıyor. MEGA Dinamik Kontrast Oranı ve ClearMotiv teknolojisi ile filmler, oyunlar ve diğer uygulamalar için en iyi görüntü elde ediliyor.
ViewSonic VX2452mh ve VX2252mh monitörleri, oyun tutkunlarını çok güçlü karakterler için tabir edilen “imba” (imbalanced) seviyesine çıkarıyor. Ürünler Full HD LED ekrana sahip ve 2MS tepki süresi ile oyuncular için en hızlı sahnelerde bile akıcı ve yumuşak görüntü geçişlerini sağlıyor. MEGA Dinamik Kontrast Oranı ve ClearMotiv teknolojisi ile filmler, oyunlar ve diğer uygulamalar için en iyi görüntü elde ediliyor.