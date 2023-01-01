VİKO’nun Thea IQ sistemi

Teknoloji geliştikçe bilimkurgu filmlerinde izlediğimiz bir çok fenomen gerçeğe dönüşüyor. Bunlardan biri de akıllı evler.

Akıllı ev sahibi olmayı, ürettiği Thea IQ sistemiyle VİKO kolaylaştırdı. Thea IQ sistemi, ister müstakil ev, ister ofis olsun, KNX teknolojisini kullanarak ısıtmadan iklimlendirmeye, aydınlatma ve jaluzi/panjur kontrolünden güvenlik sistemleri entegrasyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazede yaşam alanlarınıza konfor katıyor. Eviniz ya da ofisiniz merkezi olarak elektronik bir panelden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Evden uzak olduğunuzda akıllı telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan evinizi izlemeniz olanaklı hale geliyor.