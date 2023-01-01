Vodafone Smart Tab III

Vodafone markalı cihazlarına yenisini ekledi: Vodafone Smart Tab III. Bu üçüncü tablet serisi olarak 7 ve 10 inçlik iki boyutta sunuluyor.

Güçlü donanımı, yüksek performansı ve dünyanın en ileri 3G teknolojisini kullanan Vodafone Süper İnternet’le beraber sunulan Vodafone Smart Tab III tabletler, her bütçeye uygun, ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Vodafone Smart Tab III tabletler, geniş depolama alanları, zengin uygulama içerikleri ve aksesuarları ile de gerçekten “yeni”!