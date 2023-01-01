Vodafone’dan dev ekranlı akıllı teknoloji: “Phablet”

En son teknoloji mobil cihazları aboneleriyle buluşturan Vodafone, yeni akıllı telefonu Vodafone Smart 4 Max’i tanıttı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, “Vodafone Smart 4 Max ile operatör markalı ilk ‘phablet’ sınıfı akıllı cihazı Türkiye’ye getiriyoruz. Vodafone Smart 4 Max, 6 inçlik ekranıyla geniş bir görüş alanı sunarken inceliği, hafifliği ve şık tasarımıyla teknolojiyi zarafetle buluşturuyor. Vodafone’luların bu son teknoloji ve ekonomik akıllı telefonla buluşabilmesi için tarifelerine ek 24 ay taksit imkanı sunuyoruz” dedi