Western Digital

WD’den My Cloud EX2 ile kişisel bulut

Western Digital; (NASDAQ: WDC) şirketi ve bağlantılı depolama çözümlerinde öne çıkan WD, yüksek performanslı iki yuvalı ağ bağlantılı depolama (NAS) sistemi My Cloud EX2 ile profesyonel kullanıcılar için kişisel bulut çözümlerini genişletti. My Cloud EX2 ve My Cloud EX4 ürünleri baştan aşağı büyük ebatlardaki veriyi güvenli bir şekilde kaydetmek, paylaşmak, yedeklemek, gezinmek ve yönetmek ihtiyacında olan yaratıcı profesyoneller ve profesyonel tüketiciler için tasarlandı.