Yeni Acer P7 Projektör

Yüksek çözünürlüklü premium projektörlerden oluşan Acer P7 serisi 2D’den 3D’ye otomatik dönüştürme özelliğiyle dikkat çekti. Acer P serisi konferans odaları için Full HD, WUXGA çözünürlükle birlikte yüksek kaliteli bir projeksiyon çözümü sunuyor.

5000 lümen renk parlaklığı, Full HD çözünürlükte geniş format ve multimedya tak ve oynat özellikleriyle üstün bir görüntü kalitesi sağlıyor. Acer ColorBoost II+ optimize bir 6 segmentli renk tekerleği tasarımına, güçlü imaj işleyicisine ve gelişmiş lamba aydınlatma teknolojisine sahip. Acer ColorSafe II renk bozulmasını neredeyse ortadan kaldırıyor.