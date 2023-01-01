Yeni “PENTAX K-50”

Renk siparişi hizmetini kullanıcı kendi tarzına yansıtabiliyor...





PENTAX, hava koşullarına ve toza dayanıklı gövdesi ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekerken kolay ve kullanıcı dostu kullanım sağlayan 120 farklı renk kombinasyonu ile Pentax K-50’ yi duyurdu. K-50’de popüler hale gelen renk siparişi hizmetini kullanıcı kendi tarzına yansıtabiliyor. Yalnızca üst sınıf modellerde bulunan pek çok gelişmiş çekim özelliği ile sıra dışı işletim ve manevra kabiliyeti PENTAX K-50’de toplanıyor.