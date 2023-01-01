Yeni Philips PFL4508 ve PFL5008 Smart TV

TV'ler, ekranın çevresindeki çok ince alüminyum çerçeve ve koyu gümüş alüminyumdan...





Philips’ten yeni seri: PFL4508 ve PFL5008 Smart TV. Avrupa ve Rusya ile birlikte Türkiye’de de 2013 yılının ikinci çeyreğinde piyasada olacak. l Philips PFL4508 serisi, 81 cm'den (32 inç) 140 cm'ye kadar (55 inç’), farklı ekran boyutlarına sahip. TV'ler, ekranın çevresindeki çok ince alüminyum çerçeve ve koyu gümüş alüminyumdan yapılmış zarif ayaklıkla farkını gösteriyor. l PFL5008 serisi pasif 3D teknolojisine dayalı Easy 3D özelliği bulunuyor. Bu özellik 2D-3D dönüşümü, 3D Derinlik ayarı sunuyor ve çift görüntülü oyunlara olanak veriyor.