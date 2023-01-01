Yeni Toshiba Satellite S-serisi

TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. taşınabilir bilgisayar kullanırken aynı zamanda heyecan verici bir multimedya deneyimi arayan tüketicileri hedefleyen yeni Satellite S-serisi yüksek performanslı notebookları tanıttı.





Bu tam donanımlı eğlence bilgisayarları serinin diğer tasarım unsurlarını taşıdığı gibi seçkin alüminyum alaşımlı buz mavisi metal kaplamaları ve dokunmatik ekranı ile dikkat çekiyor. Şık, parlak çerçeveli tiled klavye ve mat tuşlara ilave olarak beyaz LED aydınlatma karanlık ortamlarda metin yazımını ve menü navigasyonunu kolaylaştırıyor.