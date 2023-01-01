Yepyeni bir dizüstü: Acer Travel Mate X313

Acer’ın kurumsal ürün portföyüne yeni bir dizüstü bilgisayar daha katıldı:





Acer TravelMate X313. Acer’ın üst düzey yönetim düşünülerek tasarlanan en son hepsi bir arada çözümü X313, üstün verimlilik, istikrarlı güvenilirlik ve kesintisiz bağlanabilirliğin hepsini bir arada sunuyor. Dokunmatik özellikler de geliştirildi Acer X313 , 11.6” döndürülebilir ekran sayesinde işyerinde kullanım ve iletişim, dokunma, yazma, oluşturma ve sunum arasında kolayca geçiş yapılmasına izin veren çok yönlü hepsi bir arada çözümü. Bağlantı ayağı ile kullanıcılar TravelMate X313'ün bir ofis masaüstü bilgisayarı olarak da çalışabilmesini sağlayan genişleme özelliğine de sahip olacaklar.