ZTE, Kis ve Blade serisi yeni akıllı telefonlarını tanıttı

ZTE, üç yeni inovatif ve şık akıllı telefonunu tanıttı.

Optik açıdan birbirinin aynısı ve ekstra ince akıllı telefonlar Blade Vec 3G ile Blade Vec 4G, zarif ve modern tasarımlarının yanısıra oyun oynamak, fotoğraf ve video çekmek veya sadece internette gezmek için mükemmel 5 inçlik HD ekranlarıyla kullanıcılar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. ZTE Kis 3 Max ise, akıllı telefonun gücünü, ulaşılabilir fiyat ile sunan ZTE Kis serisinin en yeni cihazı oluyor.