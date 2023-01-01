ZyXEL’den yeni ürünler

Önde gelen iletişim ve haberleşme teknolojileri sağlayıcısı ZyXEL, pazara sunduğu yeni ADSL2+ Router ürün ailesi ile beğeni kazandı. 802.11n teknolojisine sahip P-1202-T10B ve P-1302-T10B, üstün performans ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.





ZyXEL P-1202-T10B, 150 Mbps, ZyXEL P-1302-T10B ise 300 Mbps yüksek hızda kesintisiz veri aktarımını destekliyor. Her iki modelin de sahip olduğu 802.11n teknolojisi sayesinde servis kararlılığı ve ağ verimliliği, ulaşılabilecek en üst seviyeye çıkabiliyor. İki yeni ürün de IEEE 802.11 b/g Wi-Fi sertifikalı tüm cihazlar için geriye dönük destek sunmanın yanında, bireysel güvenlik ve çoklu SSID desteği de sağlıyor.