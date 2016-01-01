Türk yapı sektörü, 2016’da yüzde 5 büyüyecek

2015 yılında gerçekleştirdiği 19 milyarlık dolarlık ihracat ile dünyada 9. sırada yeralan Türk yapı malzemeleri sektörü, 2016 yılında Afrika ve Latin Amerika pazarlarına açılıp, ihracatını yüzde 5 büyütmeyi ve dünyadaki yüzde 1 pazar payını yüzde 3’e çıkarmayı hedefliyor.