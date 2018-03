Türkiye Hazır Beton Birliği: “İnşaat sektörü 2016’ya hızlı bir giriş yapacak”

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, 2015’in ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yeni konut satışlarındaki artış oranının yüzde 11’e yakın olduğunu açıklayarak sektörün 2016’ya hızlı bir giriş yapmasının beklendiğini belirtti.

İki seçim ve sıcak para baskısına rağmen inşaat sektörünün ivmesini kaybetmediğini belirten Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, yılın son çeyreğine yeni konut satışlarında yüzde 13’lük artış ile girildiğini ve 2015 yılının son çeyreğinde de konut yapımında ve satışında hareket beklediklerini açıkladı.

Yavuz Işık, bu yılın ilk 10 ayında yeni konut satışının geçen yıla göre yüzde 11 artarak 473.659 olarak gerçekleştiğini, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamın 427.582 olduğunu belirtti. Seçim sonrası istikrar ortamının getireceği canlanma ile birlikte üçüncü çeyrekte yaşanan daralmaya rağmen Kasım ayından itibaren inşaat sektörüne ilişkin öncü göstergelerin pozitife döndüğünü belirten Işık, şunları söyledi:

“Yılın ilk on ayındaki rakamsal göstergeler, inşaat ve hazır beton sektörünün 2016 yılına hızlı bir giriş yapacağının sinyallerini veriyor. Yılın 3. çeyreğinde yeni konut satışlarında, inşaat güven endeksinde ve inşaat faaliyetlerinde yaşanan daralmanın etkisi ile hazır beton satışlarında yüzde 2’ye yakın bir daralma yaşadık. Bu dönemde inşaat sektörü yeni yatırımlara başlamaktan imtina ederken devam eden yatırımlarını tamamlarken de aceleci davranmadı. Ancak konut satışlarında aynı dönemde yaşanan artış, sektörün stoklarının erimesi açısından önemli oldu.”

Yapı ruhsatı sayısında daralma var ancak konut satışları umut verici

Yüzölçüm bazında değerlendirildiğinde verilen yapı ruhsatı sayısının 2015 yılının üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 oranında azaldığını ifade eden Yavuz Işık, “Yılın ilk dokuz ayı ele alındığında bu daralmanın yüzde 25’e çıktığını görüyoruz. 2015 yılının her üç çeyreğinde de yapı izinlerinde bir azalma görüyoruz. Ancak buna rağmen sektörün öncü göstergesi olan konut satış rakamları, inşaat güven endeksi ve hazır beton satışları incelendiğinde, seçimler sonrasında 2015 yılının son iki ayında sektörün toparlanarak 2016 yılına iyi bir başlangıç yapmasını bekliyoruz” dedi.

Seçim sonuçları sektöre umut verdi

2015 yılının üçüncü çeyreğinde -geçen yılın aynı dönemine göre- inşaat güven endeksinde minimal düzeyde gerçekleşen gerileme ve inşaat faaliyetleri endeksinin sabit kalmasının, 2015 için toparlanmanın son çeyreğe kaldığına işaret ettiğini belirten Yavuz Işık, “Ekim ayındaki inşaat sektörü güven endeksinin 73.16 ile son 34 ayın en düşük değerini alması, seçimler öncesindeki belirsizliğin ne derece etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kasım ayındaki 84.29 değeri ise genel seçim sonrasında bir anda pozitife dönen algının en net göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. İnşaat güven endeksinde Kasım ayındaki gelişme, sektörün 2016 yılına pozitif bir başlangıç yapacağına işaret ediyor” dedi.



Anadolu Yakası’na deniz manzaralı AVM

DAP Yapı’nın Kartal sahilinde gerçekleştirdiği karma yaşam projesi İstMarina AVM’nin lansmanı, Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Murat Kurum, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş ve yatırımcıların katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Önünde mega yat marina alanı bulunan, içinden hızlı tren geçen İstMarina, 165 bin metrekare alanda inşa edilecek. 160 mağazanın yeralacağı İstMarina AVM’nin 2017 yılının ikinci yarısında hizmete açılması planlanıyor. 250 milyon avro yatırımla hayata geçecek İstMarina AVM, 3 kattan oluşacak.



BatıMahal’in yüzde 45’i tamamlandı

Yalçınlar Group’un, Büyükçekmece Bölgesi’nde 100 milyon dolar yatırım ile hayata geçirdiği 2. markalı konut projesi BatıMahal’in yüzde 45’i tamamlandı. Projede 2016 başına kadar ise 1’inci ve 2’inci etapta yeralan 100 villanın kaba inşaatı tamamlanmış olacak. 400 dönüm arazide 150 villadan oluşan BatıMahal, 1.700 ila 3.500 metrekare arasında değişen geniş müstakil bahçelere sahip. Batı Mahal villalarının Katie, Jasmine ve Ilaria olmak üzere üç modeli bulunuyor. BatıMahal villaları, 7.2 metreye ulaşan yüksek tavanlı, galerili boşluklu gündüz yaşam alanında yeralan geniş salonu ile unutulmaya yüz tutmuş "salon salomanje" kavramını villa yaşamına yeniden kazandırıyor.



Moment İstanbul konumu ile de iddialı

AC Yapı’nın üçüncü projesi Moment İstanbul, sadece kule şeklindeki mimarisi ve teknik özellikleriyle değil konumu ile de benzerlerinden ayrılıyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenen ve inşası hızla devam eden Moment İstanbul, Soğanlık Metro İstasyonu’nun yanıbaşında bulunuyor. Bu sayede hem M4 Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nı kullanarak Anadolu Yakası’nda birçok merkeze ulaşım kolaylaşırken Marmaray aracılığıyla trafiğe girmeden Avrupa Yakası’na da kolayca geçilebiliyor. Moment İstanbul, cadde mağazacılığı kavramını da farklı bir boyuta taşıyor. Proje içindeki ticari ünitelerde, market ve kafe gibi günlük ihtiyaçların karşılanabileceği noktaların yanısıra dünyanın önde gelen markalarının yeralması planlanıyor.



Filli Boya’dan trend renkler

Filli Boya, yaşam alanlarını en trend renklerle dekore etmek isteyenlere rehberlik ederek 2016 yılının elegan tonlarına dikkat çekiyor. Trendsetter kimliği ve Renxmatik sistemiyle renk kavramına yeni bir boyut kazandıran Filli Boya, yeni yılın renklerinin daha elegan kullanımları beraberinde getireceğinin altını çiziyor. Bu yeni dönemde; bronz, acı kahve-yeşil tonlar kuzeye bakan mekanlara sıcaklık katarken sedefin parlaklığı, kuğu beyazı, derin griler, vizon ve frozen tonları güneye bakan mekanlara daha dingin bir hava katacak. Coloration 2016 renkleriyle birlikte kullanılacak ürünler uyumlu bir şekilde elegan ve fütüristik dönemlerden alıntı yapıyor.



Pırlanta Göztepe yatırımcıları bekliyor

İstanbul’da Pırlanta Koru, Pırlanta Çamlıca, Pırlanta Feneryolu gibi mimari konseptlere imza atan Erkan İnşaat, butik anlayışla inşa etmeye başladığı yeni projesi Pırlanta Göztepe’nin lansmanını, ‘Best Of Göztepe’ konseptiyle gerçekleştirdi. Proje; 20, 22 ve 24 katlı 3 bloktan oluşuyor. Erkan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Erkan, İstanbul’a ve Göztepe’ye özel bir değer katacak projenin, konut sahibi olmak isteyenlere beklentilerinin de üzerinde bir yaşam sunacağını ifade etti.Pırlanta Göztepe’nin lokasyon olarak İstanbul’un merkezinde yeraldığını hatırlatan Erkan, “Alışveriş merkezleri, hastane, üniversite gibi önemli alanların tam ortasında, Bağdat Caddesi’ne yürüme mesafesinde, Marmara Üniversitesi ve Göztepe Sağlık Kompleksi’ne komşu, şehrin içinde ama kargaşadan uzak, sakin ve yepyeni bir hayat sunuyoruz” dedi. 2017 Mayıs’ında teslim edilecek Proje, 8 bin 774 m2 arsa alanına, 93 bin 678 m2 inşaat alanına sahip.



YDA Park Avenue’nun mutfakları Kelebek imzası taşıyacak

Kelebek, yurtiçi ve yurtdışında 8 binden fazla projede gerçekleştirdiği dekorasyon çalışmalarıyla elde ettiği birikimi, Türkiye’nin en prestijli projelerine yansıtmaya devam ediyor.Yenilikçi tasarımları ve her türlü projeye özel sunduğu iddialı çözümlerle öne çıkan Kelebek, Sign of the City ödüllü YDA İnşaat tarafından Ankara'nın Anadolu Bulvarı’nda inşa edilen Park Avenue konut projesinin tüm mutfak çözümlerini hayata geçirecek. Aralık ayı itibariyle başlayan montaj çalışmaları ile Park Avenue bünyesinde yeralan bin 850 adet mutfağın dekorasyon çalışmaları Kelebek Mutfak’ın uzman ekipleri tarafından yürütülecek.Kelebek Mobilya ve Mutfak Satış ve Projeli İşler Direktörü Ali Serdar Sorfük, “Yıllardır çok önemli projelere imza atan bir marka olarak, sadece bu alanda çalışan bir departmana sahibiz ve tüm çalışmaları titizlikle takip ediyoruz” dedi.



Ege Perla sakinleri Daikin konforu yaşayacak

Ege Perla projesinde Daikin Mini VRV Heat Pump Sistemi kullanıldı. 111 adet daire ve 65 adet ofisten oluşan Ege Perla’da daireler 83-284 m2, ofisler 93-128m2 arasında değişiyor. 18 bin 392 m2 alan üzerinde yükselen Ege Perla’nın toplam inşaat alanı ise 124 bin 562 m2’den oluşuyor. 2 blok halinde yükselen İzmir Ege Perla projesinde kapalı yüzme havuzu, sosyal tesisler, alışveriş alanları ve fitness center yeralıyor. Yurt genelinde geniş servis ağı olması ve cihazların yüksek SEER (Sezonsal Verimlilik) değerlerine sahip olması Ege Perla projesinde Daikin ürünlerinin tercih edilmesinin en büyük sebepleri arasında yeralıyor. Projede, Daikin’in özellikle konut, ofis ve otel projelerinde en çok uygulanan modeller tercih edildi. Yüksekliği 200 mm. olan iç ünite cihazlarının standart olarak drenaj pompasına sahip olması sayesinde oda tavan yükseklikleri korundu.