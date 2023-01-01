Autodesk Türkiye Ülke Lideri: MURAT TÜZÜM

Autodesk, teknoloji sektörünün deneyimli isimlerinden Murat Tüzüm’ü Autodesk Türkiye’nin yeni Ülke Lideri olarak atadı.

Tüzüm; şirketin iş modelinin dönüşüm sürecini koordine edecek. Autodesk öncesinde 5 yıl boyunca DS SolidWorks Corp.’ta Türkiye ve Yunanistan Bölge Satış Yöneticisi, daha önce de Adobe’nin Türkiye Distribütörü Medyasoft Bilgi Sistemleri’nde eğitim sektöründen sorumlu satış müdürlüğü ve IBM Türk yazılım grubunda Lotus satış müdürlüğü görevlerinde bulunan Tüzüm, Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu, aynı zamanda Işık Üniversitesi’nde executive MBA diploması sahibi.