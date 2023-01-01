BSH Ev Aletleri A.Ş.
Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve BDT Bölgesi Servisten Sorumlu Başkan Yardımcısı; ÜMİT KORKMAZ
Dünyanın en büyük ev aletleri üreticilerinden biri olan BSH Grubu’nun 87 ülkeden sorumlu bölgesel merkezi olan BSH Türkiye’de, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölgesi Servisten Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine Ümit Korkmaz atandı. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü mezunuKorkmaz, Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü yüksek lisansının ardından halen Uludağ Üniversitesi’nde İşletme Doktorası yapıyor.