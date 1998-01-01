Burgan Yatırım Genel Müdürü: UFUK ÜMİT ONBAŞI

Burgan Bank’ın iştiraklerinden Burgan Yatırım’ın Genel Müdürlük görevini Ufuk Ümit Onbaşı üstlendi.

İstanbul Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü mezunu Onbaşı, dünyanın önemli yönetim okullarından biri olan INSEAD’da İleri Yönetim Programı’nı tamamladı. Profesyonel hayatına 1991’de İş Bankası’nda Bono Dealer olarak başlayan Onbaşı, 1994 -1998’de Körfez Bankası’nda Kıdemli Bono Dealer, 1998-2000’de Kapital Bankası’nda Hazine Grup Başkanı, 2000-2015’te İş Yatırım Menkul Değerler’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Ufuk Ümit Onbaşı, evli ve 2 erkek çocuk babası.