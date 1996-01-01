EKent Genel Müdürü: İBRAHİM TURGUT

Aktif Bank’ın, modern şehirciliğe dönük ileri teknoloji çözümleri sunan iştiraki EKent’in Genel Müdürlüğü görevine İbrahim Turgut getirildi.

Turgut, 1996-2007’de Yaz A.Ş. Finansal Yazılım Geliştirme şirketinde Ar-Ge yöneticisi ve Yazılım Mühendisi, 1994-95’te Ayker A.Ş.’de Yazılım Mühendisi, Aktif Bank bünyesinde 2007-2013’te Banka’nın Dağıtım Kanalları Yazılım Geliştirme Bölüm Başkanı, 2013’te Web-Mobil-Çağrı Merkezi İş Geliştirme Bölüm Başkanı, OBSS - Yazılım Geliştirme ve Proje Yönetimi şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu ve Bilgi Üniversitesi’nde MBA’e devam eden Turgut, evli ve 1 çocuk babası.