EŞREF ZEKA; Temsa İş Makinaları Genel Müdürü

Komatsu ile birlikte Volvo Trucks, Crown, Dieci ve Terex Finlay markalarının distribütörlüğünü yürüten ve Sabancı Holding iştiraki olan Temsa İş Makinaları’nın genel müdürlük görevini Eşref Zeka üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu Zeka, iş hayatına 1995’te, Temsa’da satış temsilcisi olarak başladı, Temsa Motorlu Araçlar’da sırasıyla satış yöneticisi, satış planlama yöneticisi, otomotiv satış müdürü, pazarlama müdürü, satış ve pazarlama direktörü, 2014’te de genel müdür oldu.