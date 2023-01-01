İş Leasing Genel Müdürü; Mehmet Karakılıç

İş Leasing Genel Müdürü olan Mehmet Karakılıç, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü,

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (MBA) yüksek lisansı mezunu ve Manchester Business School’da Strategic Bank Financial Management Programı’nı tamamladı. 1990’da İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Karakılıç, Fon Yönetimi (Hazine) Bölümü Müdür Yardımcısı, Grup Müdürü, Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölümü Müdürü, Şube Ağı Geliştirme Bölüm Müdürü oldu.