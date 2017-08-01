MELTEM ŞAHİN; Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı’na, 1 Ağustos 2017’den itibaren geçerli olmak üzere Meltem Şahin getirildi.

Son olarak Millenicom Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şahin, Vodafone’un Türkiye’yi uçtan uca dijitalleştirme vizyonu doğrultusunda yenilikçi endüstriyel ürün ve çözümlerin hayata geçirilmesinden sorumlu Kurumsal Pazarlama ve Kurumsal Satış ekiplerine liderlik edecek.