Metro Toptancı Market Global CEO’su: PİETER BOONE

Metro Toptancı Market Rusya’da Genel Müdürlük görevini yürüten Pieter Boone, Temmuz ayından itibaren Metro Toptancı Market Global CEO’su olacak.

Hollanda asıllı Pieter Boone, CEO’luk görevinin yanısıra Olaf Koch, Mark Frese, Pieter Haas ve Heiko Hutmacher’in yanında beşinci üye olarak Metro’nun Yönetim Kurulu’nda da yeralacak. Yöneticilik kariyerine 1992’de SHV MAKRO Toptancı Market’te başlayan Pieter Boone, o zamandan bu yana MAKRO’nun Asya ve Güney Amerika çalışmalarında çeşitli görevler üstlendi. 2011’de METRO GROUP’a transfer olan Boone, Metro Toptancı Market Rusya’da Operasyon Direktörü ve ardından da Genel Müdür olarak çalıştı.