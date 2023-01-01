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MURAT BİRGÜL; Shell & Turcas Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcısı

Shell & Turcas’ın Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanan Murat Birgül, Satış ve Operasyon sorumluluğu yanında Shell & Turcas İcra Kurulu Üyesi ve Shell Petrol A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapacak.

Kariyerine Shell’de başlayan ve 15 yılı aşan tecrübesi bulunan Birgül, son 2 buçuk yıldır Shell’in Türkiye’deki Elektrik ve Doğal Gaz Ticareti operasyonunu gerçekleştiren Shell Enerji şirketinin Ülke Ticaret Müdürü idi.

 

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