SELDA ÇELİK; Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
Anadolu Isuzu’da Pazarlama ve Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme birimlerinin başına Selda Çelik getirildi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Çelik, Anadolu Grubu’nda, ilk olarak 2005’te Anadolu Efes Türkiye’de Pazarlama Uzmanı olarak görev aldı, uzun yıllar Anadolu Efes Türkiye bünyesinde farklı yönetici görevlerini üstlendi, Nisan 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörlüğü’nde Marka Direktörü’ydü (Efes Pilsen).