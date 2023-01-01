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Shell & Turcas CFO’su; Nihal Kanay

Shell & Turcas’ta CFO pozisyonuna getirilen Nihal Kanay, Shell’deki kariyer yolculuğuna 26 yıldır devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu, denetim üzerine yüksek lisans eğitimine sahip Kanay, kariyerine Shell’de başladı. Yeni görevinde Kanay; Bilişim, Satınalma ve Finans Departmanlarından Sorumlu CFO görevi ve Shell & Turcas İcra Kurulu üyeliğinin yanı sıra bazı Shell & Turcas İştirakleri’nin Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de üstlendi. Kanay ayrıca Shell Türkiye Koordinasyon Kurulu’nun da üyesi oldu.

 

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