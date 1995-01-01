Şirket yönetimlerine yeni atamalar yapıldı.

EGEMEN ATIŞ, DENİZ GÜLOĞLU, DAEHYUN KİM, ILONA SROKA, CANER KILINÇER, MERT GÜRSOY.

EGEMEN ATIŞ

Brisa Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye’nin lastik pazarı liderlerinden Brisa’da Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Egemen Atış, Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı oldu. Atış, yeni görevinde Genel Müdür Yiğit Gürçay’a bağlı olarak çalışacak. ODTÜ Makina Mühendisliği mezunu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme yüksek lisansına sahip Atış, 2002’den bu yana Brisa bünyesinde çalışıyor.



DENİZ GÜLOĞLU

BP Hollanda Pazarlama Müdürü

BP Türkiye Akaryakıt Pazarlama Müdürü Deniz Güloğlu, BP Hollanda Pazarlama Müdürü ve Yönetim Ekibi Üyesi oldu. Kariyerine P&G Türkiye’de Marka Müdür Yardımcısı olarak başlayan Güloğlu, pazarlama yöneticisi olarak Frito Lay, 3M ve Kraft Foods’ta görev aldı. 2011’den beri BP Akaryakıt Türkiye Pazarlama Müdürü ve Yönetim Ekibi Üyesi olarak olarak görev yapan Güloğlu, yeni görevini BP Rotterdam ofisinde yürütecek. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Güloğlu, evli.



DAEHYUN KİM

Samsung Electronics Türkiye Başkanı

Samsung’un İtalya, Macaristan ve Almanya operasyonlarında önemli başarılara imza atan DaeHyun Kim, Samsung Electronics Türkiye Başkanı olarak görevine başladı. DaeHyun Kim, Aralık 2013’ten bu yana Samsung Electronics İtalya Başkanı olarak görev yapıyordu. 1989’da bilgisayar bölümünde Samsung ailesine katılan Kim, Sogang Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisans, Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden İşletme yüksek lisans derecesine sahip.



ILONA SROKA

3M Türkiye Üretim Operasyonları ve Tedarik Zinciri Müdürü

3M Türkiye Üretim Operasyonları ve Tedarik Zinciri Müdürlüğü’ne, 3M’in Polonya Wroclaw’da bulunan İş Güvenliği Ürünleri fabrikasında Fabrika Müdürü olan Ilona Sroka atandı. Ilona Sroka, aynı zamanda 3M Türkiye Yönetim Kurulu üyesi olarak da rol alacak. 2005’ten bu yana 3M bünyesinde görev yapan Ilona Sroka, son görevi sırasında ayrıca Polonya Wroclaw’da bulunan 3M Super Hub üretim operasyonlarına da destek sağlıyordu.



CANER KILINÇER

Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Fabrikası Direktörü

Türk Henkel ailesine Çamaşır ve Ev Bakım Fabrika Direktörü olarak katılan Caner Kılınçer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. Kariyerine 1995’te Tekfen Holding’in Mis Süt Gönen tesislerinde vardiya mühendisi olarak başlayan Kılınçer, 1998’de Unilever/Algida tedarik zincirinde yöneticilik, bu süreçte Orta ve Doğu Avrupa İnovasyon Merkezi’nde Bölgesel Ar-Ge Müdürü, 2009’da PepsiCo içecek kategorisine Fabrika Müdürü oldu.



MERT GÜRSOY

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Mert Gürsoy atandı. Özel Saint Benoit Fransız Lisesi ve Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Gürsoy, 2000’de Vestel Pazarlama’da Ürün Sorumlusu, sonra Vestel Elektronik Pazarlama Müdürü, Vestel Beyaz Eşya Pazarlama Müdürü, Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Vestel Bayi Kanalı Satış Genel Müdür Yardımcılısı oldu.