Şirketlerde Atamalar ve Görev Değişikliği

Şirketlerin yönetici pozisyonlarındaki atama ve görev değişiklikleri:

MURAT SABAZ : Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

‘KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama’dan Sorumlu Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Sabaz, kariyerine Körfezbank’ta başladı. Finansbank’ta Pazarlama Müdürü, Şube Müdürü, Kurumsal Pazarlama Bölümü Grup Başkanı, Fiba Bank’ta Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Credit Europe Bank Romanya’da Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı, Zagreb’de KentBank Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı idi.



AYBALA ŞİMŞEK: Şekerbank Strateji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Aybala Şimşek, Strateji ve Kurumsal İletişim’den sorumlu olacak. 2007’den bu yana Şekerbank’ta görev yapan Şimşek, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi MBA bölümünde tamamladı, aynı zamanda Harvard Business School Genel Yönetim Programı mezunu.



GÜNDEN YILMAZ: Shell Güney Afrika Perakende Satışlar Ülke Satış Müdürü

Shell & Turcas’ın Perakende Satışlar Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten Günden Yılmaz, Shell Güney Afrika Perakende Satışlar Ülke Satış Müdürü pozisyonuna atandı. 2002’de Shell & Turcas ailesine katılan Yılmaz, Shell’de Perakende Satış & Operasyon Bölge Müdürlüğü, Perakende Akaryakıt Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Yılmaz, 2005-2011’de Londra’daki Shell Uluslararası Petrol Şirketi’nde farklı alanlarda görev yapmıştı.



UFUK ÖZDEMİR: Kibar Holding İnsan Kaynakları Direktörü

Kibar Holding Grup İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürüten Ufuk Özdemir, holdingin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne getirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve İşletme Bölümü çift anadal lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme yüksek lisans, Bahçeşehir Üniversitesi Executive MBA mezunu Özdemir, Bahçeşehir Üniversitesi MBA bölümünde misafir öğretim üyeliği de yaptı, AXA Sigorta, Ciner Holding, Aksigorta, Vodafone ve Türk Telekom Grubu’nda da çalıştı.



TOLGA KIRAL: TSKB İş Geliştirme Müdürü

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda İş Geliştirme Müdürlüğü’ne Tolga Kıral atandı. Finans sektöründe 19 yıllık iş tecrübesine sahip Kıral, kurumsal bankacılık ve ürün geliştirme alanlarında uzman. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Kıral, İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda iş hayatına başladı. Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisans programını tamamlayan Kıral, 2006’dan bu yana İş Bankası’nda çeşitli görevlerde çalıştı.



RIZA KUTLUSOY: İş Yatırım Genel Müdürü

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak Rıza Kutlusoy atandı. ODTÜ İşletme Bölümü mezunu Kutlusoy, 1988’de İş Bankası’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı, Grup Müdürü, Müdür, Galata Şubesi Şube Müdürü, Risk Yönetimi Müdürü oldu. Ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Takasbank ve İş Grubu’nun çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.