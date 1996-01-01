Total Oil Türkiye A.Ş. Satış Direktörü; Göker Gürkaya

Total Oil Türkiye A.Ş. Akaryakıt Ticari Satışlar Direktörü Göker Gürkaya, Satış Direktörü olarak atandı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu,

Kimya Mühendisi Gürkaya, Total’deki kariyerine 1996’da Madeni Yağlar Satış Temsilcisi olarak başladı, sonra Endüstriyel Yağlar Satış Müdürü, Servis Satışlar Müdürü, Direkt Satışlar Müdürü, Otomotiv Satışları Müdürü, Ticari Satışlar Müdürü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Evli ve 1 erkek çocuğu babası Gürkaya, 2010’dan beri Akaryakıt Ticari Satışlar Direktörü olarak çalışıyordu.