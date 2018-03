Turkcell, Multinet, Samsung ve Philips 'de atamalar yapıldı.

İsmail Bütün, Evren Büyük, Sıla Sayar, Bülent Aksu, Volkan Dağtaş, Ünal Masalcı.

İSMAİL BÜTÜN - Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Turkcell’de Perakende Satış Grup Başkanı olan İsmail Bütün, Turkcell’de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Bütün, iş hayatına Çuhadaroğlu Holding Moskova Ofisi’nde başladı. 1997-2000’de Moskova’da Enka Grup Dış Ticaret’te Satış ve İş Geliştirme Müdürü, sonrasında Nestle Türkiye İçecekler Grubu’nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi idi, 1 Ocak 2016’da Turkcell ailesine katıldı.



EVREN BÜYÜK - Multinet Up Stratejik Pazarlama Direktörü

Multinet Up Stratejik Pazarlama Direktörlüğü’ne getirilen Evren Büyük, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik / Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu. Lisansüstü eğitimini Koç Üniversitesi ve HHL-Leipzig Graduate School of Management’da MBA programlarında tamamlayan Büyük, kariyerine Peppers and Rogers Group’da Yönetim Danışmanı olarak başladı, TEB, BNP Paribas ve Akbank’ta çalıştı, son olarak da Perakende Bankacılık Pazarlama Müdürü idi.



SILA SAYAR - Samsung Electronics Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü

Samsung Electronics Türkiye’nin Kurumsal İletişim Müdürü olan Sıla Sayar, George Washington Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Kariyerine 2002’de Grey Worldwide’da (New York) Marka Yöneticisi olarak başlayan Sayar, 2005’te Türkiye’ye dönerek Unitim Harvey Nichols’da Reklam Uzmanı, 2006-2009’da Doğuş Otomotiv’in Pazarlama ve İletişim Müdürü, sonrasında Vestel’de Kurumsal İletişim Müdürü oldu. Sayar, İngilizce ve İspanyolca biliyor.



BÜLENT AKSU - Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Turkcell’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Bülent Aksu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu. İş hayatına Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak başladı, 2003’te Çalık Holding’te Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü, 2008-2012’de Akfel Grup bünyesinde CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2013’te SOCAR iştiraki Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de CFO ve SOCAR iştiraki Star Rafineri A.Ş.’de CFO oldu.



VOLKAN DAĞTAŞ - Multinet Up Satış Direktörü

Multinet Up’ın Satış Direktörlüğü görevine Volkan Dağtaş getirildi. Dağtaş, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu. Dağtaş, yüksek lisans öğrenimini Johnson& Wales Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 2000’de başlayan Volkan Dağtaş, The Hertz Corporation, DHL ve Turkcell şirketlerinde Şube Müdürü ve Özel Müşteriler Müdürü ve sonrasında Turkcell Satış Müdürü oldu.



ÜNAL MASALCI - Philips TV Türkiye Ülke Müdürü

Philips markalı tlevizyonları pazara sunan TP Vision Türkiye’nin yeni ülke müdürü Ünal Masalcı oldu. 2012’den bu yana Philips TV Türkiye’nin satış direktörü olan Masalcı, 1970 Almanya doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu Masalcı, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA yaptı. İş hayatına 1996’da Unilever’de başlayan Masalcı, bir yıl sonra Philips Türkiye ekibine katıldı, çeşitli pozisyonlarda çalıştı, 2012’de TP Vision Türkiye ekibine dahil oldu. Masalcı, evli ve iki çocuk babası.