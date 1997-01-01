Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı; Murat Akşam

Türkiye Finans Katılım Bankası Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilen Murat Akşam, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu.

1991’de Beko’da Satış Temsilcisi, 1993-1997’de Ram Dış Ticaret’te Bölge Sorumlusu, 1997’de TEB’de Kredi Sorumlusu ve Kredi Tahsis Yöneticisi, Kurumsal Krediler Müdürü, Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Direktörü, 2014’te Kurumsal Bankacılık Grup Direktörü oldu. Akşam, 2 Mayıs itibarıyla Türkiye Finans ailesine katıldı.