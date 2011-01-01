Türkiye Petrolleri Genel Müdürü; Çağdaş Demirağ

Turkuaz Petrol Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Turkuaz Petrol tarafından Özelleştirme kapsamında satın alınmasının ardından

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi. Demirağ, aynı zamanda Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu’nda da yer alıyor. Demirağ, Petrol Ofisi ve BP Türkiye’de görev aldı. 2011’de Kadoil’de Genel Müdür Yardımcısı, 2014’te Genel Müdür olan Demirağ, 2016’da Turkuaz Petrol’ün yönetimini üstlendi. Demirağ, TED Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu.