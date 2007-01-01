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Yandex Türkiye Satış Direktörlüğü; Doğan Balamir Nazlıca

Yandex Türkiye Satış Direktörlüğü görevine atanan Doğan Balamir Nazlıca, Yandex’in Türkiye’deki satışlarından sorumlu olacak.

Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Nazlıca, 2007-2011’de Fransa merkezli kurumsal ve yatırım bankacılığı şirketi Societe Generale’de Müşteri Temsilcisi, Kurumsal İlişkiler Müdür Yardımcısı, Operasyon Sorumlusu, 2011’de HotelRunner’da Satış Müdürü, 2015’te Boston merkezli yazılım şirketi Solvoyo’da ardından Paraşüt’te Satış Direktörü oldu.  

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