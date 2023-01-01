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Yandex.Türkiye Pazarlama Direktörü: ÖZGE ÖZCAN

Yandex.Türkiye’de Yandex.Browser ve Elements ürünlerinin pazarlama müdürü olarak görev yapan Özge Özcan, pazarlama direktörlüğü görevine atandı.

2013’ten beri Yandex.Türkiye’de Yandex.Browser ve Elements’in pazarlama müdürü olarak görev yapan Özcan, öncesinde Sony Ericsson ve Panasonic gibi şirketlerin pazarlama ve kurumsal iletişim bölümlerinde üst düzey görevlerde bulundu. Özcan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü  mezunu.

 

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