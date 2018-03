17. Avrasya Ekonomi Zirvesi

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin sivil düşünce, sivil insiyatif ve sivil toplum alanında en büyük ekonomi zirvesi olan 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne 40 devlet katılıyor.

SORUNLAR DA ORTAK ÇÖZÜMLER DE



Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının (non-govermental organization) uluslararası en geniş ve etkin katılımla gerçekleştirdiği ve en verimli sonuçları alabildiği platformların başında gelen Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin 17.si 4-6 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından gerçekleştirilecek olan 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Ortadoğu’nun bugün içinde bulunduğu koşullar bakımından da ayrıcalıklı bir önem kazandı. Vakıf Başkanı Dr. Akkan Suver Zirve ile ilgili sorularımızı yanıtladı:



Marmara Grubu Vakfı olarak Avrasya Ekonomi Zirvelerini büyük bir kararlılıkla 17 yıldır sürdürmektesiniz. Bu projenize süreklilik kazandıran temel ihtiyaç nedir, Türkiye’ye ve Avrasya Bölgesi ülke ve halklarına neler kazandırmaktadır?



Akkan Suver: Bölgemizde barışın ve istikrarın devam etmesi ve refahın varlığı için enerji projelerinin hayata geçirilmesi ve Avrupa ülkelerine ulaştırılmasının önemi bir gerçektir. AB üyesi ülkelerle gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerin sekteye uğramaması da gerekmektedir. Ortak geleceğimizin ancak bütün tarafların ortak barış ve refah içinde yaşadıkları bir zeminde gerçekleşmesinin mümkün olduğunun bilinciyle; jeokültürel, jeopolitik ve jeoekonomik bütün politikaların bölgede barışı ve istikrarı temin edecek bir denge kurmak ve bunu yürütmek olduğunun sorumluluğu içinde Marmara Grubu Vakfı onyedi yıldır sürdürdüğü diyalog çalışmalarına 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde devam edecektir.

Bölgemizde insan hakları, demokrasi, demokratik güvenliğin güçlendirilmesi için ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştırılması ve işbirliklerinin güçlendirilmesi şarttır. Bütün bunların gerçekleştirilmesi de ancak diyalogla mümkündür.



2014 yılı başında Avrasya için ortak stratejik sorun ve bu sorunun bileşenleri nelerdir?



Akkan Suver: Avrasya bölgesinin 2014 perspektifinde öncelikle kısa ve uzun vadede enerji kaynaklarının ihracat yollarının çeşitlendirilmesi vardır. Gene Türkiye üzerinden geçmekte olan ve geçecek petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinin desteklenmesi bu perspektifin bir başka vizyonudur. Avrupa ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda enerji alanında yeni yapılandırılmaların oluşumu da gündemdedir.

Bu alanda Orta Asya devletlerinin bağımsızlıklarını muhafaza etmesi de önemlidir. Batı pazarlarıyla bütünleşmiş bir Hazar Coğrafyası, ileri ve yüksek enerji tüketimi olan ekonomilerle, enerji kaynakları bakımından zengin olan Orta Asya arasında ulaşımı gerçekleştirebilecek bir anayol olma potansiyeline sahiptir.

Bu arada ABD’nin Orta Asya ülkeleriyle daha çok ve daha doğrudan ekonomik ilişkiler kurmaya yönelik yoğun çabalarda bulunacağı da bir gerçektir.

Enerji konusunda petrolden sonraki diğer bir önemli kaynağı da doğalgazın oluşturduğunu bilmekteyiz. Hazardaki doğalgazın uluslararası pazarlara sunulması da 2014 Avrasya vizyonunun ana karakterini oluşturacaktır. Bu arada Türkiye’nin Hazar geçişli doğalgaz boru hattı projelerine destek verdiği de bir gerçektir. Bütün bu oluşumları, bazıları Rusya’nın bundan zarar görebileceği bir ortam oluşturacak çabalar olarak değerlendirmektedir. Oysa bu vizyon Rusya’ya zarar vermeyecektir. Sadece Rusya’nın Avrupa’ya karşı olan tekel olma şansını ortadan kaldıracaktır.



Devletlerin karar verici ve takipçisi olmaları gereken stratejik sorunların yaşamsal öneme sahip çözümleri, nasıl oluyor da bir sivil toplum kuruluşunun yarattığı platformda şekilleniyor?



Akkan Suver: Avrasya Ülkeleri’nin; Marmara Grubu Vakfı’nın Avrasya Ekonomi Zirveleri’ne değer vermesi öncelikle bir sivil inisiyatifin on yedi yıldır sürdürülebilir çalışmalarının eseridir.

Takdir edersiniz ki, bir sivil inisiyatif için aralıksız on yedi yıldır uluslararası bir etkinliği sürdürebilmek hiç de kolay değildir. Geride bıraktığımız on yedi yılda dünyanın belli başlı sivil toplum merkezlerinde bir sosyo-ekonomik işbirliği diye adlandırılan Avrasya Ekonomi Zirveleri bir diyalog ve barış projesi olarak kabul görmektedir.

Bildiğiniz üzere Marmara Grubu Vakfı’nın Avrasya Ekonomi Zirveleri sivil toplum kimliğiyle geride bıraktığımız son on yedi yılda bölgesel ve küresel düzeyde önemli ilerlemeler kaydetti. Kaydedilen bu önemli ilerlemeler sonucunda Marmara Grubu Vakfı Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya uzanan küresel perspektifte ilişkilerini çok eksenli bir anlayışla sürdürmeye devam ediyor.

Marmara Grubu Vakfı olarak, Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde küresel ortamda tek eksen yerine çok eksenli bir dünya görüşünü benimsedik.

Elbette dünyanın en etkili değerler sistemi ve en büyük ekonomik güçlerinden biri olan Avrupa Birliği bizler için ana eksen olma özelliğini korumaktadır.

Gene Avrupa Birliği kültürlerine sadık kalarak Çin ve Hindistan gibi dünya düzeninde öne çıkan aktörlerle de ilişkilere önem vermekteyiz.

Artık ekonomilerinin büyümesi, ileri teknoloji, bilgi ve yenilikçiliğe dayanan düşük karbon ekonomisi gibi küresel kavramlara değişik eksenlerle yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz.

Bu görüşlerin ışığında 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde finansal piyasaların düzenlenmesiyle iklim değişikliğini, enerji güvenliğiyle dijital bilgi toplumunun gelişimini, ticaret ilişkileriyle güvenlik işbirliğini küresel koşullar ve bölgesel gerçekler parametresinde ele alacağız. Elbette kimilerine göre istemsiz göç, kimilerine göre de insan ticareti olarak adlandırılan çağdaş kölelik sistemini de masaya yatıracağız. Barışı konuşacağız. İletişimi gündeme getireceğiz. Ekonominin ve enerjinin geleceğini tartışacağız. Kalkınma ve tasarımın önemini vurgulayacağız. Yerel yönetimlerde gelişim ve değişimden söz edeceğiz.

Avrasya Ekonomi Zirveleri bugün Latin Amerika ülkelerinden, Afrika’dan katılımların olduğu bir etkinliktir. Avrupa’nın önde gelen sivil düşünce kuruluşları da Zirvemizde yer almaktadır. Aralarında Birleşmiş Milletler, UNESCO gibi uluslararası kuruluşların da bulunduğu 27 dünyaca ünlü sivil inisiyatif 4-6 Şubat 2014 günleri İstanbul’da bir araya gelecektir.

Gene 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Bosna-Hersekli işadamlarıyla işadamlarımızı, Çin’den gelen yatırımcılarla da Türk yatırımcıları bir araya getireceğiz.



17. Zirve’nin çözüm arayacağı başka önemli sorun başlıkları olacak mı?



Akkan Suver: 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde kimilerine göre istemsiz göç, kimilerine göre de insan ticareti adı verilen, çağımızın büyük sorununu da konuşmaya açacağız.

Küreselleşme beraberinde yeni fırsatlarla birlikte pek çok sorun da getirdi. Bir başka değerlendirmeyle, insanların, malların, sermayenin ve bilginin sınırlar ötesi hareketliliği biyolojik, dijital, finansal, karbondioksit salınımını ve terör hareketliliğini de arttırdı.

Artık sorunlar ortak! Çıkar alanları ise çeşitli! Yoksullukla mücadele, uluslararası mali sistem, ekonomik ve sosyal kalkınma, kamu sağlığı, enerji, ulaşım ve iletişim ağları, teröre karşı işbirliği, iklim değişikliği, insan hakları, adalet ve demokrasi! Günümüzde güneyden kuzeye ve doğudan batıya doğru şiddet yüzünden, fakirlikten ve ötekileştirme mantığından dolayı sınır ötesi göçmen hareketlilikleri bir gerçektir. Öncelikle fakir ülkelerdeki insanlara yaşam imkanı yaratan altyapıyı oluşturabilmek için gelişmiş ülkelerin gerekli önlemleri almadığı gerçeğini kabullenmemiz gerekir.

Kadın, erkek, çocuk, illegal işçi, göçmen ve sığınmacılarla birlikte başlayan insan ticareti, bugün uygarlığı tehdit eden bir boyuta ulaşmış bulunmaktadır. Bölgemizde yaklaşık 500.000 kadın ve kız çocuğunun, Uzakdoğu, Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden getirilerek satıldığı da, uluslararası verilerle sabittir. Özellikle kadın ve kız çocuklarının ticareti çatışma bölgelerinin yüzde seksen beşinde görülmektedir. İnsan ticaretinden elde edilen yasa dışı para gene uluslararası verilere göre milyarlarca Euro ile değerlendirilmektedir. Uluslararası yasal düzenlemelerin, uluslararası işbirliğinin ve sınırlar arası koordinasyonun yetersizliği; çocuk ve kadınların cinsel istismarını engelleyecek stratejilerin ve önlemlerin eksikliği insan ticaretini tetikleyen nedenlerden birkaçıdır.



Kalkınma ve gelişme sorunları bakımından 17. Zirve hangi sorunları hangi yaklaşımlar temelinde ele alacak? Bölgedeki çatışmalı ortamı nasıl değerlendirmektesiniz?



Akkan Suver: Avrasya Bölgesi’nde geri kalmış ve kendi gücüyle kalkınmasını tamamlamamış ülkeler elbette vardır. Bu ülkeler çoğunlukla doğal zenginliklere sahip olmayan ülkelerdir.

Güney Kafkasya’da Gürcistan, Orta Asya’da Kırgızistan ve Moğolistan gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Avrupa’da ise Moldova, Belarus, Ukrayna, Litvanya ve Letonya’da sıkıntılar henüz aşılabilmiş değildir. Ermenistan ise tamamıyla fukaralığın batağındadır.

Bu arada Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği’nin desteğiyle gelişimini sürdürmekte ve içinde bulunduğu finansal zorluklara rağmen demokratik kurallardan ayrılmamaya özen göstermektedir.

Moğolistan ve Kırgızistan’da ise demokratik kurallar işlemekteyse de ekonomik refah tünelinde henüz ışık görülmemektedir.

Avrasya’nın Orta Doğu boyutunda ise Irak, elinde var olan doğal kaynaklara rağmen ne demokrasisini geliştirebilmekte ne de sahip olduğu değerlere rağmen ekonomik refah sağlayabilmektedir.

Irak doğal zenginliklerinin farkında değildir. Ülke resmen olmasa da üç parça halindedir. Zenginlik halka intikal ettirilememektedir.

Suriye’nin durumu ortadadır.

Afganistan, Pakistan, Bangladeş ciddi sıkıntılar içindedir. Bütün bu bilinenlerin ışığında biz Marmara Grubu Vakfı olarak özenle ve ısrarla diyalog diyoruz. Yokluğu da, yolsuzluğu da, fukaralığı da ancak diyalogla ortadan kaldırabileceğimize inanıyoruz.



Avrasya Zirvelerinde her konu her yönüyle ele alınabilmekte midir?



Akkan Suver: Elbette, bugüne kadar Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin en önemli karakteristiği özgür konuşma platformu olmasıdır. Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde yalnız oturumlar ve paneller gerçekleşmemekte aynı zamanda gelen heyetlerin, birli, ikili bazen de gruplar arasında görüşmeler yapması da gündeme gelmektedir. Özetle söylemek gerekirse, Avrasya Ekonomi Zirveleri bir sosyo-ekonomik birlikteliğin oluştuğu özgür platformlardır.



Avrasya’nın diyalektik ilişki içinde ‘demokrasi’ ve ‘geri kalmışlık’ gibi temel bir sorunu var. Buna ne dersiniz?



Akkan Suver: Avrasya Bölgesi’nde sancıların var olduğunu biraz önce ifade etmiştim. Bu büyük coğrafyanın sorunlarının alternatifi istikrardır. İstikrar olmadan refah oluşmaz. Barış tesis edilmez. Demokrasinin işlemesi ekonomik refahın varlığıyla uzantılıdır. Günde üç beş dolarla yaşayan insanlara demokrasinin erdeminden söz etmek anlamsızdır.

Hasılı sancıların ortadan kalkması yolunda en büyük etkenin diyalog olduğuna inanıyor ve ısrarla diyalog diyoruz.



Bugünkü somut şekliyle Türkiye’nin Balkanlar ve Kafkaslardaki konumu ve etkisi hakkında söyleyecek sözünüz nedir?



Akkan Suver: Türkiye’nin Balkanlar politikasından başlayalım. Moldova’dan Yunanistan’a, Arnavutluk’tan Hırvatistan’a, Slovenya’dan Bulgaristan’a uzanan çizgide Türkiye daha rasyonel olmak zorundadır.

Bu bölgelerde Avusturya, Almanya ve Macaristan vardır. Ama ciddi anlamda Türkiye yoktur.

Güney Kafkasya’da Azerbaycan hariç Türkiye’nin varlığı tartışılır bir durumdadır. Azerbaycan ilişkileri dışında bu bölgede ortak yatırım, ortak işbirliği ve ortak partnerliğe pek rast gelinmemektedir. Özbekistan kendi başına çizdiği eksende yaşamaktadır. Kazakistan ve Türkmenistan ise kendi kendilerine yeteceklerine olan inançlarıyla baş başadır. Komşularımızla olan münasebetlerimiz risk altındadır.

Hasılı özetlemek gerekirse, bölgenin barış ve istikrarına Türkiye komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesini kendine hedef alacak bir politik yol haritası çizmelidir.



17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin farklılığını kısaca özetler misiniz?



Akkan Suver: 16. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nden farklı olarak 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nden beklentimizi üç paragrafla özetleyebilirim. Öncelikle 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde uluslararası insan kaçakçılığına el atacağız. İstemsiz Göç diye adlandırılan insan ticaretini masaya yatıracağız.

Yerel yönetimlerin değişim ve gelişim sürecini tartışmaya açacağız. Hepsinin ötesinde İpek Yolu’nu gündeme getireceğiz. Bütün bunları dikkatle katılımcıların dikkatine sunacağız.



Suver: Çağımız STK’ların çağıdır

17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 22 Ocak’ta İstanbul’da kamuoyuna açıklandığı toplantıya, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi ile Moda Tasarımcısı Özlem Kaya ile birlikte katılan Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Zirvelerin aralıksız olarak 17 yıldır, hiçbir kurumdan destek ve teşvik görmeden gerçekleştirildiğini söyledi. Çağımız sivil toplum çağıdır diyen Suver, bu yıl zirveye Meksika’dan Fransa’ya, Senegal’den Pakistan’a kadar 40’ın üzerinde ülkeden 600’e yakın temsilcinin katılacağını kaydetti.

Zirveler sayesinde Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladıklarını dile getiren Suver, “Bugüne kadar enerji ve ekonomiyi önplana çıkardık. Bu yıl tasarımı gündeme getiriyoruz. Katılan 40’ı aşkın ülkeye tasarım konusunda özel oturum yaparak tanıtım yapmak istedik. Zirve’nin gala gecesinde ayrıca moda tasarımcısı Özlem Kaya bir defile gerçekleştirecek” bilgisini verdi. Zirve’de Türkiye’den, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz yer alacak.



İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Türkiye’nin dış dünya ile en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, hazır giyim sektörünün de ülke ekonomisi açısından benzer bir misyon üstlendiğine dikkat çekti. Hazır giyimin ihracatta 17,5 milyar dolar ile yüzde 11,5 pay aldığını aktaran Tanrıverdi, “Türkiye ihracatının 2012 ile birebir aynı performansı gösterip yerinde saydığı bir dönemde Türk hazır giyim sektörü olarak yaklaşık yüzde 8,5’luk bir büyüme gösterdik” dedi.



17th Eurasian Economic Summit: February 4-6, 2014 - Istanbul WOW Hotel

COMMON PROBLEMS COMMON SOLUTIONS



40 countries will attend to 17th Eurasian Economic Summit, which is the greatest economy summit of Turkey in the areas of civil thought, civil initiative and civil society and organized by Marmara Group Foundation.

17 th of the Eurasian Economic Summits, which is the most effective and widely attended international platform of Turkey and organized by a non-governmental organization, will be organized in Istanbul on 4-6 February 2014. 17th Eurasian Economic Summit, organized by Marmara Group Strategic and Social Research Foundation, is especially important due to circumstances of Middle East.

Dr. Akkan Suver, President of the Foundation, informed us about the Summit:



As Marmara Group Foundation, you organized Eurasian Economic Summits with determination for 17 years. What is the main reason for the continuity of this project?

What did Turkey and Eurasian region achieved with this project?



Akkan Suver: It is important that for peace and stability, energy projects should be brought into action and transported to European countries. It is required not to interrupt the commercial actions with EU countries. In responsibility of common future mentality, peace, prosperity, with all jeocultural, jeopolitical and jeoeconomical politics, Marmara Group Strategic and Social Research Foundation will continue its events with 17th Eurasian Economic Summit. In this region it is required to strengthen economical activities and cooperation for human rights and democracy. All is possible with dialogue.



What is the common strategic problem and components of this problem for Eurasia in 2014?



Akkan Suver: In perspective of the year of 2014, there are diversifications of the export ways of energy sources. Other vision of this perspective is to support projects of petrol and natural gas pipeline which pass over Turkey. To restructure the European countries in the area of Energy is also in the agenda. And, to save the independencies of Central Asia States is also important. Caspian Geography, integrated with western markets, has potential of being main road between Central Asia countries that has rich energy sources and European countries that consume high amount energy.

By the way, USA will directly be in economic relations with Central Asia countries more than the past.

We know that after petrol, the other important energy source is natural gas. The main character of 2014 Eurasia vision is to submit Caspian Region’s natural gas to international market. Turkey supports natural gas pipeline projects that pass over Caspian Region to Europe. This vision is not harmful to Russia. Russia can not be able to be monopoly against Europe.



Why vital solutions of strategic problems of State are discussed at a platform created by an NGO?



Akkan Suver: Eurasia Economic Summits are sustainable workings of a civil initiative, Marmara Group Strategic and Social Research Foundation, for seventeen year. It is not easy to sustain like these international organizations for a civil initiative. Eurasia Economic Summits, named socio-economic cooperation, are dialogue and peace projects and they have been accepted last seventeen years.

Eurasia Economic Summits of Marmara Group Strategic and Social Research Foundation have been succeeded in regional and global levels for seventeen years. In consequence of these progresses Marmara Group Strategic and Social Research Foundation continue its relations from Asia to Europe and from Africa to America as multiaxial mentality.

We, as Marmara Group Foundation, have adopted multiaxial world perspective. Of course, EU is major axis for us. By keeping to Europe culture, we also attach importance to leading actors in the world such as China and India. We believe that have to approach the new global concepts such as economic growth, progressing technology, information, innovatory low carbon economy with different axis.

In 17th Eurasian Economic Summit we will deal with subjects such as regulation of financial markets, climate change, security of energy, development of digital information society, commercial relations, security cooperation etc. in frame of conditions of regional and global. Of course, we will discuss Human Trafficking which is a modern slavery. We will talk about peace, communication, dialogue, future of economy and energy. We will emphasize the importance of development and design. Moreover, we will talk about the development and change in local governments. Today, Eurasia Economic Summits are such events that includes participants from Latin America to African countries. Leading NGO’s from Europe takes part in our Eurasian Economic Summits. Worldwide known 27 civil initiative, among them United Nations and UNESCO, will attend the 17th Eurasian Economic Summit which is going to be held on 4-6 of February, 2014 in Istanbul. We will also meet Bosnian businessmen and Chinese investors with Turkish businessmen.



What will be other solutions of problems at 17th Eurasian Economic Summit?



Akkan Suver: We will discuss Human Trafficking which is one of the greatest problems of our age in 17th Eurasian Economic Summit.

Globalization brought a lot of problems as well as new opportunities. Mobility of human, products, capital and information is caused biological, digital, carbon dioxide emission, financial problems and increased terror. All problems are common anymore! Interest areas are various! Struggle against poverty, international financial system, economic and social development, public health, energy, transportation, communication networks, cooperation against terror, climate change, human rights, justice and democracy! Nowadays, because of violence from east to west and south to north, poverty, othering logic, immigration mobilities are reality.

Human Traficking which has started with women, men, children, illegal workers and refugee nowadays threatens all civilizations. International data indicates that in our region approximately 500.000 women and girls are being sold by getting from Central Asia, Middle East and CIS countries. Especially, in 85% of conflict regions; women and girls are being sold. According to international data, the amount gained in human traficking is billions of euros. Inadequacy of international regulations, international cooperation, cross-border coordination, strategies eliminated sexual abuse of women and children are some of the triggering reasons of human traficking.

We believe that migration wave will increase year by year because of getting worse of distribution of income. Conflict in Syria, political affairs in Afghanistan, internal disorder in Pakistan, prospective conflicvt between USA-Iran-Israel will cause huge migration waves. This migation wave will go to Europe by getting through Turkey. In consequence of global warming, rising sea water will cause “Environmental Immigration” from Asia (especially Bangladesh) to Europe. According to scientists glaciers on Himalayas will melt and then immigrant mobility from Pakistan, India, Tibet and China will arise. In 17th Eurasia Economic Summit we will discuss this bad involuntarily immigration and human trafficking.



How will be discussed the problems of development and growth in 17th Eurasia Economic Summit? Which approaches will be used? What do you think about conflict in the region?



Akkan Suver: In Eurasia region there are some countries that are not complete their developments. These countries has not rich natural sources. Developing countries are Georgia, Kyrgyzstan and Mongolia in Caucasus and Central Asia. In Europe; Moldova, Belarus, Ukrain, Lithuania and Latvia has some problems. Armenia struggles with poverty. Georgia, Turkey and Azerbaijan sustain their developments with support of EU and USA. They are democratic countries and obey the democratic rules despite financial difficulties.

In Mongolia and Kyrgyzstan democratic rules are committed. However, in these countries there are lack of economic prosperity.

In Middle East; Iraq, despite its natural sources, is not a democratic country and has not prosperity. Iraq is not aware of its natural wealth. Natural wealth is not reflected to its people.

Syria has domestic war.

Afghanistan, Pakistan, Bangladesh has serious problems.

For that reason we, as Marmara Group Foundation, say dialogue persistently. We, believe that, can eliminate poverty and corruption with dialogue.



In Eurasia Summits every subject can be discussed?



Akkan Suver: The most important characteristics of Eurasia Economic Summits is become a platform that people states their opinions freely. There are not only sessions and platforms but also bilateral negotiations. It is a socio-economic cooperation.



In dialectic relatiıons Euroasia has some problems such as democracy and underdevelopment. What do you think about for this?



Akkan Suver: As I stated, in Eurasia region there are a lot of problems. The alternative of problems in this great region is stability. If there are no stability there will be no prosperity and peace. Democracy, from another angle, depends on presence of economic prosperity. To state about virtue of democracy to poor people, living with three or five dolars in a day, is a meaningless thing.

For that reason we, as Marmara Group Foundation, say dialogue persistently.



Can you summarize differences of 17th Eurasia Economic Summit from others?



Akkan Suver: I can summarize in three topics differences of 17th Eurasia Economic Summit from 16th Eurasia Economic Summit:

We are planning to discuss Human Trafficking, trade in Human Beings, process of changing and development in Local Governments and also the Silkroad in 17th Eurasia Economic Summit.



What would like to say about today’s position of Turkey in Caucasus and Balkans?

Akkan Suver: Let me start Balkan politics of Turkey. In the line from Moldova to Greece, from Albania to Croatia, from Slovenia to Bulgaria, Turkey must be rational. In this political and economic area there are Austria, Germany and Hungary. However, Turkey is not there as politically. The existence of Turkey in South Caucasus is open to question. Turkey has no relationship in political and economic meaning and no partnership, cooperation, investment relations with South Caucasus countries except Azerbaijan. Moreover, Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan live only their axis.

Our relations with our neighbours are under risk. In summary, Turkey has to develop constructive policies and enhance its relations with neighbor countries for provide peace and stability in the region.

The age is nongovernmental organizations’ age The details of 17th Eurasia Economic Summit, named “from Global to Local – Glocalization”, has been shared with a Press Conference on 22th of January, 2014 in Istanbul. Head of The General Secreteriat of Istanbul Textile&Apparel Exporters’ Association Mr. Hikmet Tanrıverdi gave a speech and also the Chairman of Marmara Group Strategic and Social Research Foundation Mr. Akkan Suver said that “we, as Marmara Group Strategic and Social Research Foundation, has organized the all Summits without any support from establishments for seventeen years. The age is nongovernmental organizations’ age. This year on 4-6th of february, in 17th Eurasia Economic Summit that will take place with support of The General Secreteriat of Istanbul Textile&Apparel Exporters’ Association and will attend nearly 50 country and 600 delegates, Fashion Designer Mrs. Özlem Kaya will make a Fashion Parade.

Mr. Akkan Suver said that at 17th Eurasia Economic Summit, participants from Turkey are Speaker of Grand National Assembly of Turkey H.E. Cemil Çiçek, Minister of Finance H.E. Mehmet Şimşek, Minister of European Union H.E. Mevlüt Çavuşoğlu and Minister of Development H.E. Cevdet Yılmaz.

Head of The General Secreteriat of Istanbul Textile&Apparel Exporters’ Association Mr. Hikmet Tanrıverdi gave a speech and said that “the ready-made clothing sector grow 8,5 % and export is 17,5 billion dolars”.



