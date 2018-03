Haberin tamamını e-dergi olarak okumak için tıklayınız...



Marmara Grubu Vakfı tarafından ve dergimiz KobiEfor'un medya sponsorluğunda İstanbul'da, Yeşilköy'de, 7-9 Nisan 2015 tarihleri arasında, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde düzenlenen Zirve'ye 3 Cumhurbaşkanı, 1 Meclis Başkanı, 9 eski Cumhurbaşkanı, 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 1 Başbakan, 20 Bakan, 28 Uluslararası Kuruluş ve 49 Ülke katılacak.



Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ile 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi hakkında konuştuk. Suver, 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin, bundan önceki 17 Zirve birikiminin üzerine fakat yeni bir konsepti esas alarak planlandığını anlattı: "Bu da küresel ekonomik krizden sonra kapitalizmin vahşi boyutlardan arındırılması, karşılıklı yarar ve dayanışma temelinde yeniden inşa edilecek 'Entelektüel Kapitalizm'in kavranması ve politika haline getirilmesidir. Atom Çağı, Uzay Çağı, Bilgisayar Çağı derken, şimdi de 'İnternet Çağı'ndayız. Üstelik 'İnternet Çağı' hepsinden daha önemli ve etkin. 'Yeni Ekonomi' olarak adlandırılan bu dönem, sanayi devrimleri ile kıyaslanmayacak büyük değişimlere yol açma potansiyeli taşıyor. İnternetin lokomotiflik yaptığı yeni ekonomi, elektriği, motoru, ulaşım araçlarını, sinemayı, radyoyu ve daha birçok gelişmeyi ortaya çıkaran ikinci sanayi devriminden çok daha büyük ölçüde dünya düzenini ve ekonomiyi etkiliyor. Bir çeşit tektonik dönüşüm yaşanıyor. Zenginlik el değiştiriyor. Yeni duruma ayak uyduramayanlar kaybederken oyunu kurallarına göre oynayanlar kazanıyor. Zirve'de Marmara Grubu Vakfı ve KobiEfor işbirliği ile 7-8 Nisan 2015 tarihlerinde Belarus, Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek olmak üzere 4 ülke heyetleriyle Türkiye iş dünyasının birararaya geleceği, "İşbirliği ve Fırsatlar" toplantıları gerçekleştirilecek.

İlk defa 1969 yılında Ekonomist Peter Drucker tarafından 'Enformasyon Ekonomisi' olarak adlandırılan bu süreç, son zamanlarda 'Network Ekonomisi' olarak tanımlanıyor. Zira bilgisayarlar hayatımızı önemli oranda etkiledi. Şimdi ise asıl faktör, bilgisayarlar arasındaki bağlantılar. Veri sistemleri arasındaki alış-veriş; yani network, tüm ekonomiyi farklı bir yerlere sürüklüyor ve bu bağlantıların aritmetik olarak çoğalması, beraberinde geometrik büyümeyi getiriyor. Bu ağa yeni katılan her bir üye, tüm ağın değerine değer katıyor. Sistemin dışında kalanlar da bu ağa katılma ihtiyacı duyuyorlar. Yeni ekonomide fiziksel duvarlar ve sınırlar ortadan kalkmış, neyin nerede üretildiğinin bir önemi kalmamıştır. Sistemler arasındaki veri akışı, uluslararası ticaret ve ekonominin temel motoru olmuştur. Bu yeni ekonomik düzen klasik kalıpların dışında kişiselleştirilmiş birçok deneyimi de beraberinde getirmektedir. Artık 'komünite tabanlı ekonomi' modeline doğru bir gidiş başlamıştır. Dolayısıyla üreticiler, bu yeni sistemde azınlıkta olan tüketicileri de hesaba katmak zorundadırlar. Yeni ekonominin sloganı ise; Ekonomist Peter Drucker'ın deyimiyle 'Problemle Uğraşma, Fırsat Ara'dır."

Dr. Akkan Suver, Türkiye’nin en geniş katılımlı uluslararası sivil organizasyonlarından biri olan Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 18.’sinin, 40 ülkenin üst düzey katılımıyla 7-9 Nisan 2015 tarihleri arasında, 7-9 Nisan 2015 tarihleri arasında WOW Hotel, Yeşilköy’de, İstanbul’da gerçekleştirileceğini ifade etti. Dergimiz KobiEfor’un medya sponsoru olduğu 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından “Entelektüel Kapitalizm Ekonomi Köprüsü Ağı: İpek Yolu” ana temasıyla düzenleniyor. Zirve’de 8 Nisan 2015 tarihinde “İpek Yolu: Enerji, Ekonomi ve Finans, Demokrasi-Ekonomi İlişkisi”, 9 Nisan 2015 tarihinde ise “İpek Yolu-Barış’a Giden Yol, Akil İnsanlar Oturumu ‘İnsanlık Nereye Gidiyor?” konuları ele alınacak.

"Barışa Giden Yol: İnsanlık Nereye Gidiyor?" başlığı altında gerçekleşen Cumhurbaşkanları Oturumu'nda Bosna Hersek Federasyon Cumhurbaşkanı Marinko Cavara, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile eski cumhurbaşkanlarından T.C. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stopyanov, Çek Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Estonya eski Cumhurbaşkanı Arnold Rüütel, Moğolistan eski Cumhurbaşkanı Punsalmaa Ochirbat, Moldova eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinsky, Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Boris Tadic, Slovenya eski Cumhurbaşkanı Danilo Türk, Letonya eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers ve Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu konuşmacı olarak yeralacak. Dr. Akkan Suver, Türkiye'nin en geniş katılımlı uluslararası sivil organizasyonlarından biri olan Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 18.'sinin, 40 ülkenin üst düzey katılımıyla 7-9 Nisan 2015 tarihleri arasında, 7-9 Nisan 2015 tarihleri arasında WOW Hotel, Yeşilköy'de, İstanbul'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Dergimiz KobiEfor'un medya sponsoru olduğu 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından "Entelektüel Kapitalizm Ekonomi Köprüsü Ağı: İpek Yolu" ana temasıyla düzenleniyor. Zirve'de 8 Nisan 2015 tarihinde "İpek Yolu: Enerji, Ekonomi ve Finans, Demokrasi-Ekonomi İlişkisi", 9 Nisan 2015 tarihinde ise "İpek Yolu-Barış'a Giden Yol, Akil İnsanlar Oturumu 'İnsanlık Nereye Gidiyor?" konuları ele alınacak.

Akkan Suver; Zirve’de gerçekleştirilecek oturumlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“- Küreselleşen dünyada network ekonomisi ile tamamen değişen finans sisteminin olanakları ve vizyonu,

- Teknolojinin endüstriye yansımaları bakımından en önemli değişimin yaşandığı telekomünikasyon,

- Uluslararası ilişkilerin küreselleşmesinde büyük rol oynayan ve network ekonomisinin en önemli yapı taşı bilişim,

- Ülkelerin ekonomik ve sosyal çarklarını döndüren ve yaşam kalitesini belirleyen temel girdilerin başında gelen enerji faaliyetlerinin ivme kazanması, rekabet gücü ve ulusal güvenlik için stratejik önemi, yeni ekonomik düzen ve değişimle ilgisi, yeni dünya düzeninde temiz ve çevreci enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç, yakın coğrafyamızda çalışmaları tamamlanan ve çağın projesi kabul edilen TANAP ve TAP projelerinin enerji güvenliği meselesi, yeni enerji kaynaklarının yaratılması, Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu’daki petrol, doğalgaz ve elektrik yatırımlarının geleceği, güneş, rüzgar, jeotermal, termik santraller gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının verimlilik ve gerçeklikleri,

- Ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarını değiştirmesini sağlayan temel taşlardan ulaştırma ve lojistik, ekonomisi, ulaşım ve lojistik sektörlerinin yeni ekonomik düzendeki değer zincirine etkisi ve katkıları,

- Bir Ekonomi Köprüsü: İpek Yolu başlığı altında Marmara Grubu Vakfı’nın da bir felsefe olarak kabul ettiği İpek Yolu’nun yeniden yapılandırılması, İpek Yolu ekonomik ve barış hattının kurulması,

- Ekonomi-demokrasi ilişkisi, “eşitsizlik ilişkileri”; BM'nin, Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun eşitsizlikle ilgili çalışma gündemleri, gelir dağılımında eşitsizlik, kadın-erkek eşitsizliği, hak ve özgürlüklerde eşitsizlik, adalette eşitsizlik, sosyal yaşamda (medyada-siyasette) eşitsizlik, eğitimde eşitsizlik, 2015 sonrası için nasıl bir gelecek istendiği,

- “Barışa Giden Yol-İnsanlık Nereye Gidiyor?” başlığı altında gerçek savaş görmeyen yeni nesil politikacıların bu nedenle dünyayı 3. Dünya Savaşı’na götürecek hatalar yapabilecekleri ve bugün karşılaşılan olaylar, Büyük Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünden yola çıkarak dünya barışı için yapılacaklar ve yapılması gerekenler, barışa giden yolda diyalogun önemi masaya yatırılacak.”



Avrasya Ekonomi Zirveleri hakkında;

Avrasya Ekonomi Zirveleri 1998 yılından bu yana Marmara Grubu Vakfı tarafından gerçekleştirilmektedir. Avrasya ülkeleri, devlet, Hükümet, başkanları ve üst düzey yöneticileri ile çok sıcak ilişkiler geliştiren Vakfın bu faaliyetleri sonucu, Türkiye’nin etkin ve somut sonuçlara ulaştıran güzide bir sivil toplum platformu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Zirveler, Avrasya ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin ve işbirliklerinin geliştirilmesine ve böylece bölgede kalıcı bir barışın temelini atmaya odaklanmıştır. Türkiye’nin Avrasya’dan Avrupa’ya enerji geçiş hattını oluşturması Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin önemini daha da arttırmış, katılımı Ortadoğu, Avrupa ve ABD kıtası ülkelerine genişletmiştir. Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin ele alıp işlediği konular arasında Bölge’de; aynı zamanda İpek Yolu bağlantılı gelişen ekonomik entegrasyonların önemli bir ağırlığı olmuştur. Türk iş dünyasının gerek ticari gerekse yatırım amaçlı olarak Avrasya ülkelerine açılması noktasında Zirveler’in yol gösterici ve cesaretlendirici bir rol oynadığı da kaydedilmeli. Diğer yandan Avrasya ülkelerinin son 25 yıllık ekonomik liberalleşme çabalarına Türkiye’den verilecek destek ve katkılar da Avrasya Ekonomi Zirveleri aracılığıyla örgütlenip genişletilmiştir. Dünya ekonomisinin halen yarıdan fazlasını üreten bu bölge ve hinterlandı önümüzdeki yıllarda dünya ekonomik dengelerini değiştirecek niteliktedir ve Türkiye’nin Avrasya’ya yönelik tüm stratejik açılımları Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin döşediği politik, kültürel, dostluk ve dayanışma zemini üzerinde gerçekleşecektir.



18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Belarus, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya İşbirliği ve Fırsatlar Toplantıları 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Belarus, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya İşbirliği ve Fırsatlar Toplantıları

Marmara Grubu Vakfı ve KobiEfor işbirliğinde bu yıl 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, 4 ülkenin üst düzey temsilcileri ve Türk iş insanları arasında işbirliği ve fırsatların ele alınacağı toplantılar düzenlenecek. WOW Hotel’de toplantıya özel tahsis edilen salonda, 7-8 Nisan 2015 tarihleri arasında, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, büyükelçi, konsolos, ticari ateşe ve işadamlarının yeralacağı Belarus, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek heyetleriyle ülkemizin iş dünyası temsilcileri buluşacak. Toplantıda bu ülkelerdeki yatırım ve iş fırsatları paylaşılacak, iş insanlarımız bu ülkelerin en üst düzey temsilcileriyle birebir tanışma imkanına kavuşacak.



BELARUS:

7 Nisan 2015 günü saat 15:00 ile 16:00 arasında Belarus Heyeti ile Türk iş insanlarının görüşeceği toplantıda Belarus Heyeti’ne Dış Yatırımlardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Eski Ekonomi Bakanı Andrey Tur başkanlık edecek.



BOSNA-HERSEK:

7 Nisan 2015 günü saat 16:00 ile 17:00 arasında Bosna Hersek Heyeti ile Türk iş insanlarının biraraya geleceği toplantıda Bosna-Hersek Başbakanı Vjekoslav Bevanda, Federasyon Cumhurbaşkanı Marinko Cavara, Bilim ve Endüstri Bakanı Damir Masic, Sırp Cumhuriyeti eski Başbakanı Aleksandar Dzombıc de yer alacak.



KARADAĞ:

8 Nisan 2015 günü saat 16:00 ile 17:00 arasında yapılacak toplantıda Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vujica Lazovıc, Bilim ve Endüstri Bakanı Sanja Vlahovic, İçişleri eski Bakanı Jusuf Kalamperoviç, Büyükelçi Branko Milic ve Karadağ iş insanları da hazır bulunacak.



MAKEDONYA:

8 Nisan 2015 günü saat 16:00 ile 18:00 arasında yapılacak toplantıda Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov’un başkanlığında Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Jerry Naumoff, Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Furkan Cako ve Makedonya’nın İstanbul Başkonsolosu, Ticaret Müşaviri ile iş insanları yer alacak.



Cumhurbaşkanları Oturumu’nun Konusu:

Cumhurbaşkanları Oturumu’nun Konusu: İnsanlık Nereye Gidiyor?

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Dergimiz KobiEfor’un 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne ilişkin sorularını ise şöyle yanıtladı:



18. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni bu yıl 7-9 Nisan 2015 günleri gerçekleştireceksiniz. Nedir bu yeni Zirve’yi diğer Zirveler’den farklı kılan?

Bu yılın ana teması konusunda neler söylemek istersiniz? Yaşamakta olduğumuz çağı “Entelektüel kapitalizm dönemi” olarak değerlendirmektesiniz. Bu kanaatinizi nasıl açıklamaktasınız?

Akkan Suver: Geleceğe yön verecek, yetişmiş insan gücünün önemi günümüzde öncelikli olarak gelmektedir. İnsanlar geçmişte bilgiye şimdiki kadar kolay ulaşamıyordu. Küreselleşme ile doğru orantılı olarak bilgiye ulaşma hızı da arttı. Fırsatlar çoğaldı. Olasılıklar arttıkça rekabet de arttı. İnsanların işler arası ve uluslararası geçişi hızlandı.

Mal, sermaye sahibi olmak eskiden ne kadar önemliyse gün geçtikçe yetişmiş insanın değeri ve geleceği oluşturmadaki gücü artış göstermektedir. Gelecek 20 yıla ait öngörülerde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde ticari kapitalizmin sonunun geldiği, entelektüel sermayeye dayalı ‘mükemmel kapitalizm’ sayesinde esas olarak tüketicinin kazançlı çıkacağı tahmin edilmektedir. Entelektüel kapitalizmi doğru kavrayan ve hayal kuran ulusların kazançlı çıkması beklenilmektedir. Dolayısıyla biz de Marmara Grubu Vakfı olarak, 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ana temasına bu yıl, “Entelektüel kapitalizm” dedik.

Bu yıl tertiplediğimiz 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde her zaman olduğu gibi ekonomiyi, enerjiyi, iletişim teknolojisini gündeme getireceğiz. Gene çağımızın büyük bir sıkıntısı olan tahammülsüzlüğü ve terörü tartışmaya açacağız. Devlet adamlarımız da konunun söz sahipleridirler. Gene 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde İpek Yolu’nu gündeme getireceğiz. Ekonominin demokrasiyle olan ilişkisini “eşitsizlik”in ortaya koyduğu paradigmayla gündeme getireceğiz. Elbette “Barışa Giden Yolu” da tartışmaya açacağız. Gene 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde bir ilki gerçekleştirecek ve Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Belarus yetkilileriyle Türk iş dünyasını biraraya getireceğiz.



18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ana 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ana başlıklarından birini ekonomi oluşturmaktadır. Bunu “Bağlantı Ekonomisi - Network Ekonomi” diye de adlandırmaktasınız. 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ekonominin, finansın önemini nasıl vurgulayacaksınız?

Akkan Suver: Network ekonomisi, bağlantı ekonomisi finans sistemini tamamen değiştirmiştir. Küreselleşen dünyada karar vericilerin vizyon temelli doğru stratejilerle hareket etmeleri gerekmektedir. Zira günümüzün finans sistemi dünün finans dünyasıyla ilişkili değildir. Bugün hesabı olduğu bankaya yılda bir kez bile gitmeyen insanlar dönemini yaşıyoruz. Yeni girişimci kategorileri ortaya çıkmakta ve bu kategorilere kaynak sağlarken klasik değerlendirme yapıları yeterli olamamaktadır.

Ayrıca uluslararası sermaye piyasaları hızla derinleşmekte bunun sonucu olarak yerel bankacılık büyük bir dönüşüm içine girmektedir. Network ekonomisi çerçevesinde işe başlayan şirketler hızla uluslararası pazara yönelebilmektedirler.

Ekonomi sisteminin olanakları ve vizyonu 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin temel konularından birisi olacaktır.



Bizler Marmara Grubu Vakfı’nın Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde enerji konusuna her zaman önem verdiğini biliyoruz. 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde enerjiyi nasıl ele alacaksınız? Nasıl değerlendireceksiniz?

Akkan Suver: Ülkelerin ekonomik ve sosyal çarklarını döndüren ve yaşam kalitesini belirleyen temel girdilerden biri olan enerji faaliyetlerinin ivme kazanması rekabet gücü ve ulusal güvenlik için stratejik önem arz etmektedir.

Enerji değer halkasının yeni ekonomik düzen ve değişimle olan ilişkisi; her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır.

Yeni dünya düzeni, insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılamak için daha temiz ve daha çevreci enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.

Yakın coğrafyamızda çalışmaları tamamlanan ve çağın projesi olarak kabul edilen TANAP ve TAP projelerinin enerji güvenliği meselesiyle enerji ihtiyacı ve çevre ile uyumlu enerji üretimi ve yeni enerji kaynaklarının yaratılması konusu ile sona ermekte olan ucuz enerji dönemi 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin ele alacağı konular arasında olacaktır.

Doğu Akdeniz, bulunan yeni doğalgaz kaynakları nedeniyle yeni bir uluslararası ilgi ve değer algısı haline gelmekte, bu gelişme yeni siyasal gelişmeleri tetiklemektedir.

Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu’daki petrol, doğalgaz ve elektrik yatırımlarının geleceğiyle ilgili düşüncelerle birlikte yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar, jeotermal, termik santrallerin verimlilik ve gerçeklikleri de 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ele alınacaktır.



Cumhurbaşkanları Oturumu’ndan biraz sözeder misiniz? Aktüel cumhurbaşkanlarının da aralarında bulunduğu Oturum’da “Barışa Giden Yol” başlığı altında “İnsanlık Nereye Gidiyor?” sorusuna cevap arayacağınızı öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Kimlerin bu oturumda söz almasını bekliyorsunuz?

Akkan Suver: Takdir edersiniz ki; yeni nesil politikacıları gerçek savaş görmediler, onun için bizi 3. Dünya Savaşı’na götürecek hatalar yapabilirler. Bugün karşılaştığımız olaylar: Afrika’daki Boko Haram Saldırıları, Ortadoğu’daki IŞİD şiddeti, Avrupa’da Islamofobi ve ‘Xenophobia’ –Yabancı Düşmanlığı, Amerika’daki Polis ve Sivil Çatışmaları, Doğu Avrupa’da Rusya’nın Meydan Okumaları, Kuzey Kore’nin Çağdışı Yapısı insanlık geleceğini tehdit eden bütün bu sorunlar önlenebilir, hangi olası çözümler ve öneriler olabilir?

Büyük Atatürk'ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünden yola çıkarak, barışın engebesiz bir yolda devamını sağlayabilmek için; dinin hizmetlerini, devlet adamlarının katkılarını, akademisyenlerin bilgilerini, kadınların potansiyellerini gündeme getirerek barışa giden yolu arayacağız. Gene barışa giden yolda diyalog olmaksızın son noktaya varılamayacağının sorumluluğuyla diyalogun önemini vurgulayacağız.

Bu oturumda Bosna Hersek Federasyon Cumhurbaşkanı Marinko Cavara, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile eski cumhurbaşkanlarından T.C. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stopyanov, Çek Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Estonya eski Cumhurbaşkanı Arnold Rüütel, Moğolistan eski Cumhurbaşkanı Punsalmaa Ochirbat, Moldova eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinsky, Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Boris Tadic, Slovenya eski Cumhurbaşkanı Danilo Türk, Letonya eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers ve Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu söz alacaklar.



18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ortaya çıkan bir başka önemli tespitimiz de ekonomi ve demokrasiyi eşitsizlik ilişkisiyle gündeme getirecek olmanız. Bu konuyu biraz açar mısınız? ;

Akkan Suver: Hepinizin bildiği gibi, günümüzde ülkelerin yalnız ekonomide bir takım olumlu gelişmelere sahip olmaları kalkınmalarına yetmiyor. Esas olan ekonomi ile birlikte ve beraberinde demokrasinin de gelişmesi, insan haklarının korunması, sosyo-kültürel ilerleme ile toplumsal eşitliğin, adaletin, barış ve güvenliğin de sağlanmasıdır.

Bu nedenle “Ekonomi Demokrasi İlişkisi-Toplumsal Eşitsizlik” konuşulurken gelişimin ve kalkınmanın önündeki engellerden biri olarak ortaya çıkan “Eşitsizlik”, aynı zamanda nefret suçlarının ve kadın cinayetlerinin işlenmesine, toplumsal çatışmalara da kaynak teşkil etmektedir.

8 Nisan 2015 Çarşamba günü WOW Otel Kongre Merkezi’nde 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, 14.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak “Ekonomi Demokrasi İlişkisi-Toplumsal Eşitsizlik” oturumunda sözkonusu alanda farklı ülkelerden gelen siyasetçileri, akademisyenleri, hukukçuları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturup, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Toplantı sonunda bölge uzmanlarıyla birlikte çözüm odaklı ortak gündem oluşturulmaya çalışılacaktır.

Konuşulacak konulardan bazıları; BM’nin, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Parlamentosu’nun eşitsizlikle ilgili çalışma gündemleri, gelir dağılımında eşitsizlik, kadın-erkek eşitsizliği, hak ve özgürlüklerde eşitsizlik, adalette eşitsizlik, sosyal yaşamda (medyada - siyasette) eşitsizlik, eğitimde eşitsizlik, 2015 sonrası için nasıl bir gelecek istiyoruz vb. olacaktır.



İpek yolu konusunu geride bıraktığımız yıl içinde çeşitli etkinliklerle gündeme getirmiştiniz. Bu yıl 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde İpek Yolu ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?

Akkan Suver: Bir felsefe olarak kabul ettiğimiz İpek Yolu’nun yeniden yapılandırılmasına, Marmara Grubu Vakfı olarak büyük önem vermekteyiz.

Gene Marmara Grubu Vakfı olarak inanıyoruz ki; İpek Yolu projesi tarih çerçevesinde yalnız ticaretin değil, ülkeler arası dostluğun ve barışın pekişmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

İpek Yolu felsefesi gerçekleştiğinde, Pasifik Okyanusu ile Baltık Denizi birleşecektir. Ayrıca Orta Asya-Hint Okyanusu’nu Basra Körfezi ile bağlayarak ticareti ve yatırımı kolaylaştırma anlaşmalarının oluşmasını sağlayacak karşılıklı yarar temelinde işbirlikleri geliştirecektir.

İpek Yolu ekonomik ve barış hattının kurulması, uzun vadeli iyi komşuluklara, dostluklara ve yeni ekonomik işbirliklerine de ayrı bir kapı açacaktır. Ortak kazanç temelinde karşılıklı yarar ve güven, eşitlik ve hoşgörü, tecrübe paylaşımı da İpek Yolu’nun karakteristiğidir.

Avrupa ile Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve sosyo-kültürel boyutta gelişmelerin oluşması için üzerinde üç milyar nüfusu barındıran İpek Yolu hattı, eşsiz bir potansiyeldir.

18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde İpek Yolu Oturumu’nda kara ve deniz İpek Yolu’nun önemini de gündeme getireceğiz.



Onsekiz yıllık Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde kazanımlar olduğu gibi zaman içinde kayıpları da yaşamaktasınız. Bu yıl önemli iki mensubunuzun acısını da yaşadığınızı biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Onsekiz yıllık Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde Akkan Suver: Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin emektarlarından Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Zhelyu Zhelev ile Azerbaycanlı Doç.Dr. Vagıf Kasımov’u geride bıraktığımız dönemde kaybettik. Cumhurbaşkanı Zhelyu Zhelev mütevazi bir kişiliğin sahibiydi. Başkanlığını yaptığı Balkan Politika Kulübü’ne, Marmara Grubu Vakfı’nı taşımıştı. Kendisini saygı ile anıyoruz. Bir başka değerli kaybımız da Azerbaycanlı müdavimlerimizden Doç.Dr. Vagıf Kasımov’dur. Merhum Kasımov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yapıcı rol oynayan bir şahsiyetti. Kendisinin Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin oluşumunda payı ve hakkı vardır. O’nu da burada anmayı görev addediyorum.



ASYA–AVRUPA’NIN EKLEM YERİ

AVRASYA ve İPEKYOLU ASYA–AVRUPA’NIN EKLEM YERİ

Ekonomide küreselleşmenin yarattığı dengesizlik ve çelişkilere karşı Asya kıtasında, küresel denge ve adalet arayışında olan yeni ekonomik entegrasyonlara tanık oluyoruz. Bu yeni ekonomik enegrasyonların AVRASYA ve İPEKYOLU ekseninde gelişimi dikkat çekiyor.

18. Avrasya Ekonomi Zirvesi vesilesiyle Türkiye-Avrasya ve Türkiye –İpekyolu ekonomik ilişkilerine özet bir bakışı okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.



AVRASYA KAVRAMI

AVRASYA terimi ilk kez Alman Aleksander von Humboldt tarafından literatüre; kutsal Roma-Germen idealininin karşı kutbu olarak sokulmuştur. “Avrupa” ile “Asya” kelimelerinin birleşimi olan AVRASYA kavramı ile dar coğrafi anlamda Balkan ülkeleri, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Afganistan ve potansiyel adaylar olarak da Türkiye ve İran ülke toprakları anlatılmak istenir. Ancak zamanla kavram coğrafi tanım olmaktan çıkarak siyasi, ekonomik, ideolojik, kültürel anlamlar yüklenmiş, tarihi dönemlere göre bileşimi ve atfedilen toprak (teritoryal) temeli sürekli değişerek dinamik bir özellik kazanmıştır (1).

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin (SSCB) dağılmasından sonra AVRASYA kavramının güncelleştirilmesine de tanık olduk (2). Kavram Türkiye’de de güncelleştirildi; 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından, “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar” diye ifade edildi.

ABD’de Avrasya kavramı 90’lı yıllarda güncelleştirildi. Polonya kökenli ABD'li ve devlet güvenlik danışmanı olan Zbigniew Kazimierz Brzezinski şunu dedi: “Avrasya yerkürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik olarak bir eksendir. Avrasya’ya hükmeden bir güç, dünyanın en ileri ve ekonomik olarak en verimli üç bölgesinden ikisini kontrol edecektir. Avrasya, dünya GSMH’sinin yüzde 60’ına ve dünyanın bilinen enerji kaynaklarının dörtte üçüne sahiptir” (3).

AVRASYA tanımlarının coğrafi muğlaklığını aşmak için çoğu zaman toplumsal yapıya, yaşam tarzına ve kültürel ortaklıklara bakılmıştır. Örneğin; 14. yy.’da Mukaddime adlı eserinde İbn-i Haldun Avrasya olarak; ‘göçer-yerleşik çatışması’ ya da diyalektiğini yaşayan bir tarihsel alana işaret eden bir tanım yapmıştı (4).



(4) [İbni Haldun, Mukaddime, 1. Cilt, (2. Basım), (çev. Süleyman Uludağ), Dergah Yayınları, İstanbul 1988, s. 304-307.]



AVRASYA-TÜRKİYE

Bugünün kavrayışı ile Avrasya; Asya ile Avrupa’yı birleştiren ‘eklem yeri’dir denebilir. Bu tanımda Türkiye Avrasya’nın merkez ülkelerinden sayılır. Bu da; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birleştiren stratejik coğrafi konumuyla açıklanmalıdır. Bu üç kıtanın çevrelediği iç denizler olan Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan da Türkiye topraklarıdır. Ayrıca Türkiye tarih boyunca en hareketli bölgeler olmuş Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’yu da birleştiren –ya da ayıran– bir ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin konumu Avrasya bölgesinde oluşan/oluşacak olan ilişkilerde daima merkezi önem yüklenir.

T ürkiye’nin Avrasya kapsamındaki merkezi önemini ifade eden bir diğer olgu da dünyanın bilinen enerji kaynaklarının yüzde 75’inin geçiş istikametinde yeralmasıdır. Günümüzde küresel enerji güvenliğinin başat bir sorun haline geldiği hesaba katıldığında Türkiye’nin Avrasya bağlamında sahip olduğu coğrafi konumun önemi kolayca anlaşılır.



AVRASYA’NIN EKONOMİSİ

Avrasya başlı başına küresel bir güç oluşturuyor. 25 milyon m2’lik bir alanda yaşayan 300 milyona yakın bir nüfusu barındırıyor. Avrasya (Eurasia), yeni dünyanın iddialı ve dinamik ülkelerini de içine alıyor. 21. yüzyılın başında dünya nüfusunun yüzde 75’ine, küresel milli gelirin yüzde 60’ına ve dünya enerji kaynaklarının yüzde 75’ine sahip olan Avrasya, dünya ekonomisinin merkezindedir. Avrasya’nın dışında fakat iki ucunda bulunan Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya, dünya ekonomisinin Kuzey Amerika dışındaki iki önemli merkezidir.

Avrasya’nın küresel ekonomik politikalara bir yanıt olarak yeniden dirilişinden de sözedilmektedir, “Avrasya yakın gelecekte teknolojik ve ekonomik üstünlüğü Amerika Birleşik Devletleri’nden devralacaktır” şeklindeki varsayımlar yaygınlaşmaktadır. Bunu savunanlar, Avrasya kıtasının Doğu bölgesinin, bölgenin Batı’sından ve hatta Atlan tik bölgesinden bile çok daha fazla gelişme ve kalkınma hızı yakaladığına işaret ediyorlar.

Avrasya’daki gelişme dinamiklerinin önümüzdeki 20 yıl içerisinde dünya dengelerini ciddi bir şekilde değişime uğratacağı pek çok strateji uzmanı tarafından dile getirilmektedir (5).

Türkiye ekonomisi bugün (2015) Avrasya ekonomisine entegre olmuş durumdadır. Avrasya ülkelerine ihracatımız 2014 yılında 55 milyar 535 milyon 165 bin dolar olmuştur. Avrasya ülkelerinden ithalatımızın toplam tutarı ise 110 milyar 376 milyon 603 bin dolara yükselmiş, Avrasya Türkiye dış ticareti 165 milyar 911 milyon 768 dolar gerçekleşmiştir.



(5) Fuat Uçar, Dış Türkler: Türk Dünyası’nın parlayan

5 Yıldızı, Fark Yayınları, Ankara 2007, s. 214.



ENTEGRASYON BÖLGELERİ

(AVRASYA ÜLKELERİNİN ÜYE OLDUĞU İŞBİRLİĞİ KURUMLARI)

Avrasya ülkeleri kendi aralarında Avrupa Birliği’ne benzer ekonomik entegrasyon alanları oluşturdukları gibi Asya’da oluşan diğer ekonomik entegrasyon alanlarına da dahil olmaktadırlar. Bu işbirliği ve entegrasyon alanlarından; görece şekillenmiş ve sonuç vermeye başlamış olanlarına baktığımızda şunları görmekteyiz:



AVRASYA EKONOMİK TOPLULUĞU

(The Eurasian Economic Community: (EurAsEC)

imzaladı. Avrasya Ekonomik Topluluğu (EurAsEc) Rusya, Kazakistan ve Belarus ortaklığıyla 1 Ocak 2015 tarihinde başladı. Birliğe 2015 yılı içinde Ermenistan ile önümüzdeki yıl Kırgızistan da katılacak. EurAsEc’nin gözlemci üyeleri ise Moldova ve Ukrayna olarak tescillendi. Ayrıca üye adayı ülkeler olarak Tacikistan ve Özbekistan birlik protokolleriniimzaladı. İmzalanan belgelere göre EurAsEc’in hedefleri şöyle:

- Bir serbest ticaret rejiminin tamamlanması.

- Mal ve hizmetlerin serbest ticareti.

-Döviz kontrolleri için birleştirilmiş bir prosedür.

-Gümrük düzenlemeleri için ortak bir sistem.

- Ekonomik ve sosyal kalkınma için ortak programlar.

-Girişim ve üretim faaliyetleri için eşit şartlar.

-Birleştirilmiş bir ulaşım sistemi.

-Ortak bir enerji pazarı.

-Yabancı yatırımcıya üye ülkelerde eşit koşullar.

-EurAsEc içinde eşit eğitim ve sağlık hakları

-Üyelerin ulusal yasalarının uyumlaştırılması.



Rusya Devlet Duması Başkanı Viladimir Putin kurulan birlik (EurAsEC:) için; “Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyası üzerinde büyük bir endüstriyel, bilimsel ve teknolojik potansiyeli olan ve muazzam doğal kaynaklara sahip dev bir ortak pazar kurmaktayız” dedi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Viladimir Putin kurulan birlik (EurAsEC:) için; “Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyası üzerinde büyük bir endüstriyel, bilimsel ve teknolojik potansiyeli olan ve muazzam doğal kaynaklara sahip dev bir ortak pazar kurmaktayız” dedi. EurAsEc ülkeleri Rusya, Kazakistan ve Belarus’un toplam GSMH'sı 2013 yılında 2.7 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve üç ülkenin toplam nüfusu 170 milyonu buluyor.

Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun başkenti Astana olacak, merkezinde Avrasya Ekonomik Komisyonu yer alacak. Komisyon içindeyse konsey ve yönetim kurulu görev yapacak. Konsey üye ülkelerin başbakan yardımcılarından, yönetim kuruluysa üye ülkelerin her birinin temsilcilerinden oluşacak.

Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun Rusya’nın başkenti Moskova’da konumlanması kararlaştırılırken kurulması durumunda Topluluğun Mahkemesi’nin de Belarus’un başkenti Minsk’te olması bekleniyor.

Avrasya Ekonomik Topluluğu ile 2025’e kadar petrol ve petrol ürünleri üretiminde mevzuat sınırlamaları olmaksızın ortak pazara geçilmesi planlanıyor.

Elektrikte ortak pazara geçilmesi ve üye ülkelerin ulusal elektrik pazarlarının entegrasyonu konusunda ise 2019’da harekete geçilmesi bekleniyor.

EurAsEc bağlamında gelişmeler de başladı. Topluluk ile Vietnam arasında serbest ticaret bölgesinin oluşturulması girişimi başlatıldı. Çin mal ve hizmetlere dair gümrük bilgi değişimi alanında topluluk ile işbirliği geliştireceğini duyurdu. İsrail ve Hindistan da EurAsEc ile ayrıcalıklı ticaret anlaşmasının imzalanması için başvuruda bulundu.

Türkiye, Hindistan, Yeni Zelanda ve Vietnam dahil 40 ülkenin bu büyük ekonomik bütünleşme projesine katılmaya hazır oldukları duyuruldu.

Avrasya Ekonomik Topluluğu ile Türkiye’nin ekonomik ilişkileri büyük bir gelişme potansiyeli taşımaktadır.



ORTA ASYA İŞBİRLİĞİ (CAU)

1994’te Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında para, kredi, fiyatlar, gümrükler ve para konularında ortak politikalar ile malların, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı ile ilgili konuları da içine alan ortak ekonomik bölgeyi (common economic area) amaçlayan Orta Asya Birliği (Central Asian Union: CAU) kurulmuştur. 1998’de Tacikistan Orta Asya Birliği’ne katılmış, örgütün adı 2001’de Orta Asya İşbirliği Örgütü (Central Asian Cooperation Organization: CACO) olmuştur.

2004’te Rusya, Orta Asya İşbirliği Örgütü’ne katılmıştır. Bu katılımının ardından 2005 yılı sonunda alınan kararla Orta Asya İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Topluluğu ile birleştirilmiştir.

Orta Asya ülkelerinin ortak özellikleri ortak bir ekonomi alanını mümkün kılmaktadır. Bölgenin dış ticaretinde ürün sayısı dünya ortalamasının altındadır (Dünya ortalaması 260, Türkiye’de ise 251). Dünya ortalamasına en fazla yaklaşan ülke 230 ürün ile Kazakistan’dır. Bölge ülkelerinden Özbekistan ve Tacikistan pamuk, Kırgızistan ise altın üretiminde ön plana çıkmıştır.

Orta Asya Bölgesi’nin dünya ihracatındaki payı 2012’de yüzde 0.83, ithalatındaki payı ise yüzde 0.43’tür.

Bölge içi ticaret konusunda yoğunlaşma Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan arasındadır ve önem taşımaktadır. Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan için bölge içi ticaret fazla önemli değildir. Orta Asya ve Kafkasya’daki 6 ülkenin aralarındaki toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 9.4 milyar dolardır.

Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan piyasa ekonomisine yönelik reformları yapmış ve Orta Asya ülkeleri arasında DTÖ’ye üye olan ilk ülke olmuştur (1998). Özellikle finansal sektör, gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması gibi konulardaki reformlarla birlikte pazara giriş, damping ve koruma ile ilgili düzenlemeler, piyasa ekonomisi kurallarına göre yeniden düzenlenmiştir.



ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (SCO) ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (SCO)

SSCB’nin dağılmasından sonra Avrasya’da kurulan ikinci önemli örgüt ise Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) veya Shanghai Cooperation Organization:SCO) olup, 1996’da kurulmuş ve 2001’de Özbekistan’ın da katılmasıyla bugünkü adını almıştır. Üyeleri arasında askeri ve ekonomik açıdan güçlü iki ülke Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin dışında Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, yani Türkmenistan dışındaki diğer Orta Asya cumhuriyetleri bulunmaktadır. Örgütün gözlemci üyelerinin İran, Hindistan, Pakistan ve Moğolistan, misafir olarak da Afganistan olması, ASEAN ve BDT’nin de davet edilmesi bu örgütün önemini yeterince göstermektedir.

Türkiye ile Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ilişkileri Türkiye’de kamuoyu tarafından mahiyet olarak pek bilinmemekedir. Nisan 2011’de Türkiye, Örgüt’ün diyalog ortağı olmuştur. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Rusya-Doğu Avrupa ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Eylül 2014’te bir rapor (Şanghay İşbirliği Örgütü Gelişme Raporu, 2014) yayımladı. Sözkonusu rapora göre, diyalog ülkesi olan Türkiye’nin gözlemci ülke statüsü kabul edilebilir görülmektedir.



EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ECO)

Avrasya bölgesindeki diğer bir örgüt EİÖ (Ekonomik İşbirliği Örgütü– Economic Cooperation Organization: ECO) ise başta 1985’te İran, Türkiye ve Pakistan tarafından kurulmuş, 1992’de Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın katılımı ile dokuz ülkenin katıldığı bir ticari örgüte dönüşmüştür. Bu üyelerden Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan aynı zamanda ŞİÖ’nün tam, İran ve Pakistan gözlemci, Afganistan ise misafir üyesidirler. Buna ek bu üç Orta Asya cumhuriyeti KGAÖ’nün de üyesidirler.

ECO’da ticaretin serbestleştirilmesi konusunda seçilmiş mallarda yüzde10 indirim sağlanmıştır.

ECO Transit Anlaşması ve ECO’ya üye ülke işadamları için Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi Anlaşması mevcutur. 2010’da İstanbul Deklarasyonu’nda, 2015’te ECO Serbest Ticaret Bölgesi’nin kurulması kabul edilmiştir.



KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (BSEC)

25 Haziran 1992’de on bir devlet başkanının İstanbul zirvesinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) (BSEC: Black Sea Economic Cooperation) temeli atıldı. Çok büyük ümitler bağlanan bu örgütün Daimi Sekreterliği ise 1994 Mart’ından beri İstanbul’a taşındı. On iki üyenin altısı (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Moldova, RF, Ukrayna) eski SSCB (Gürcistan harici hepsi bugünkü BDT) cumhuriyetleri, dördü eski sosyalist (Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan) ülkelerdir. KEİ’de NATO bloğunun iki eski üyesi, yani Yunanistan ile Türkiye, iki yeni (Bulgaristan, Romanya) bulunmaktadır. Ayrıca bu son üçü aynı zamanda AB üyesidir. Bu örgüt de üye ülkeler arasında büyük bir ekonomik işbirliği gerçekleştirememiştir. Eskiden olduğu gibi ticaret ve ekonomik işbirlikleri ülkeler arasında ikili antlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır.



İPEK YOLU

Dünya ekonomilerinin bugünkü karşılıklı bağımlılık düzeyi açısından bakıldığında bölgesel entegrasyonları kapalı sınırlar içinde tutmak olanaksızdır. Avrasya Bölgesi’nde oluşacak her entegrasyon er veya geç diğer bölgesel entegrasyonlarla bütünleşme eğilimi gösterecektir.

Avrasya bölgesinde gelişen entegrasyonların etkileyeceği ilk önemli alanlardan biri, tarihi İpek Yolu ülkeleri olacaktır.

Avrasya ile iç içe olan İpek Yolu Bölgesi’nde (güzergah) Japonya, Kore, Rusya, Türkiye, Kazakistan Azerbaycan, İran, Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin de bulunduğunu gözönüne alırsak karşımıza görkemli bir ekonomik tablo çıkacaktır.

İpek Yolu ülkelerinin toplam nüfusu 2013 yılı itibarıyla 3 milyar 440 milyon 779 bin civarındadır. Bu ülkelerin toplamında senede 26 trilyon 658 milyar 232 milyon değerinde mal ve hizmet üretilmektedir.



the summit with the cooperation of KobiEfor and Marmara Group Foundation, Belarus, Macedonia, Montenegro, Bosnia Herzegovina "Cooperation's and Opportunities" meetings, to gather the businessmen and 4 country's delegations will gather at the date of 7-8 April, 2015.

Mr. Haluk Bayraktar said that ThyssenKrupp Materials Turkey would introduce ‘one stop shop’ concept in Turkey, examples of which already exist in Europe and various countries in the world. He emphasized that with this concept their group will enable their industrial customers to be supplied 150.000 different products in an easy and economical way.Some part of the products to be offered for sale in this new concept are being planned to be stored and processed in Turkey, while others will be supplied from ThyssenKrupp Materials facilities in Germany.