19. Avrasya Ekonomi Zirvesi 40 Ülke İstanbul'da

Marmara Grubu Vakfı’nın 19 yıldır aralıksız düzenlediği Avrasya Ekonomi Zirveleri’ne 3 cumhurbaşkanı, 1 meclis başkanı katılacak. Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver,

“İnanıyorum ki 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi yeni düşünce ufuklarının oluşmasına, yeni fırsatların doğmasına vesile teşkil edecektir. Türkiye’den 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Başbakan Yardımcılarımız; Mehmet Şimşek ve Tuğrul Türkeş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım ve İstanbul Valimiz Vasip Şahin de Türk özel sektörünün desteğiyle gerçekleşecek 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde bizimle beraber olacak” dedi.

Dergimiz KobiEfor’un çözüm ortaklığıyla Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi, “Diyalogla İpekyolu; Ekonomi, Enerji, İstemsiz Göç ve Terörizm” ana temasıyla 5-7 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da, WOW Hotels Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Toplam 40 ülkeden cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, konsolos, ticari ateşe ve iş insanlarını İstanbul’da buluşturacak Zirve’ye aktif olan; 3 cumhurbaşkanı, 1 meclis başkanı katılacak. Türkiye’den ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcıları; Mehmet Şimşek ve Tuğrul Türkeş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin katılacak.

Teröre ve insanlık dışı propagandalara rağmen Marmara Grubu Vakfı’nın özen, dikkat ve sorumlulukla gerçekleştireceği 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi öncesi Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’le Zirve hakkında konuştuk.



KobiEfor: Sayın Suver, yaşadığımız bugünleri, “Bir dönemeçten geçiyoruz” sözleriyle anlattınız, bu süreçte 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin önemi nedir?

Akkan Suver: Türkiye’nin yaşadığı bu sıkıntılı ve zor günlerde, Marmara Grubu Vakfı’nın dünyada sahip bulunduğu yüksek itibarla gerçekleştireceği 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin, Türkiye’nin bir barış ülkesi olduğunu, huzur ve sükun icinde yaşandığını dünyaya göstermesi açısından hayli önemli bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye, bugün bir dönemeçten geçiyor. Bu dönemeç, dünyanın sayılı ülkelerinde Türkiye kadar mevcut! Ankara’da, İstanbul’da yaşanan olaylar; Paris, Londra ve Brüksel’de yaşanan olaylardan farksızdır. Önemli olan bu farklılığın ortaya konmasıdır. Güvenli, istikrarlı bir ülke olan Türkiye’mizin sahip olduğu yüksek değerleri ortaya koyması açısından bu yıl tertiplenecek uluslararası etkinliklere ben büyük önem vermekteyim.

Üç milyona yakın yabancıya kucak açmış bulunan Türkiye, büyük bir samimiyetle bu insanları bağrına basmışsa Batı’nın ve insanlık aleminin bunu bilmesi gerekir.

Marmara Grubu Vakfı, bunu önemsemekte ve özenle ülkemizin sahip olduğu kriterleri gelen yüksek düzeydeki misafirlere aktarmak istemektedir. Bu Zirve’nin bu yıl için bir başka önemi de budur.



“Avrasya Ekonomi Zirveleri, kültürleri, dinleri, doğal kaynakları ve piyasaları birbirine bağlamaktadır”



KobiEfor: Paragraf başlıklarıyla 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni nasıl özetlersiniz?

Akkan Suver: Bölgemizde ve AB ülkelerinde yaşanan toplu mülteci trafiği, terör olayları, petrol fiyatlarının düşüşü, dövizdeki dalgalanmalar, Ortadoğu ve Ukrayna’da yaşanan çatışmalar, tehlikeli saflaşmalar, sınır ihlalleri ve siber saldırılar güvenlik konularını ön plana çıkarırken yaşanan bu karmaşıklık, belirsizlik ve kırılganlık ortamı ekonomik kalkınmayı da zora sokmaktadır. Bütün bu gelişmeler bize gösteriyor ki önemli sosyo-ekonomik ve teknolojik dönüşümlerle karşı karşıyayız. Bu dönüşümler elimizdeki varsayımları değiştirirken gelecekten beklentilerimizi de değiştirmektedir. Bu yeni küresel durum, bu yıl 5-7 Nisan 2016 tarihleri arasında yapacağımız 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne de şekil verecek ve bu zirveyi diğerlerinden farklı kılacaktır.

19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ekonomiyi de gündeme getireceğiz.

Buna göre 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ekonomi gündeminde; “KOBİ’lerin durumu, geleceğin yatırım araçları, üretim ekonomisinden bilgi ekonomisine giriş, ekonomik büyüme mi, ekonomik kalkınma mı, küresel ekonomi, küresel bir işgücü üretebilir mi, insan kaynaklarında çeşitlilik, ülkelerin zenginleşme modelleri, inşaat sektörünün geleceği, yeni küresel istikrarsızlıkların ülkelere ödettiği ekonomik bedeli ne?, Çin piyasasındaki dalgalanmalar ve global ekonomiye etkileri, FED faizlerinin OPEC petrol fiyatlarına küresel ekonomik etkileri” başlıkları tartışmaya açılacaktır.

Enerji alanına gelince; Avrasya Ekonomi Zirveleri, uluslararası alanda enerji ve enerji düzenlemesi çalışmaları için en doğru adrestir.

Zira Avrasya Ekonomi Zirveleri sadece kıtaları değil, aynı zamanda kültürleri, dinleri ve bunun da ötesinde doğal kaynakları ve piyasaları birbirine bağlamaktadır.

Petrol fiyatlarının uzun süre ortalama 100 USD/varil’in üzerinde seyretmesi, dünya genelinde petrol arama ve çıkarma faaliyetlerini teşvik etmişse de fiyatların birden bire düşüp 30 USD/Varil seviyesine inmesi konvansiyonel üretim sahaları dışında yeni teknolojilerin kullanımı ile geçmişte ekonomik olmayan petrol üretiminin de gelirlerini aşağıya çekmiştir.

Öte yandan istemsiz göçü, mültecilik dramını da gene 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşacağız. İnsanlık alemi büyük bir göç trajedisiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Yerlerinden edilmiş aileler bir umutla daha güvenli bir bölgeye gitme telaşı içindedirler.

Savaş sebebiyle ülkelerini terk edenlerin yanısıra daha iyi yaşam koşulları için yer değiştirmelerinin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bütün bunları fırsat bilen insan tüccarları da bu göçü arttıran unsurlarıdır.

Bu küresel trajedide hiç kimse kendisini eleştiriden muaf tutmaya ve tek bir günah keçisi de ortaya atmaya çalışmamalıdır. Bu bağlamda, sivil ve siyasi her bir aktör sorumluluk almak durumundadır. İnsanlık, istemsiz göç gibi sıradışı bir tehdide maruz kalmıştır. Ayrıca bu yolla iş yapan ve paralar kazanan kişilerin sayısı da giderek artmaktadır. Buradan hareket ile insanlık, nereye gitmekte olduğuna dair sorunun cevabını bulmakla yükümlüdür.

Gene radikal akımların amaçlarını terör faaliyetleri ile gerçekleştirmek istemeleri, günümüz dünyasında sıkça rastlanan bir hal almaya başladı.

Afganistan-SSCB savaşında ABD’nin İslamcı mücahitleri desteklemesiyle birlikte adını duyuran cihatçı gruplar, dünya çapında öne çıkmaya, ses getiren eylemler yapmaya başladılar. 11 Eylül 2001’de İkiz Kuleler’e yapılan saldırı ile ‘İslam’ı Kullanan’ terörizm gerçeği doğdu.

2001 yılında New York’taki İkiz Kuleler’e yönelik terör saldırısının ardından da terörist eylemlerin önlenmesi ve bastırılması çabalarının arttırılmasını temenni etmiş olan dönemin Diyanet İşleri Başkanı, 4. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde cihat kelimesinin ‘çalışmak’tan ibaret olduğunu açıklamıştır. Bu bela ile mücadelede uluslararası toplumun biraraya gelmesinin ve tüm dinler ve ülkelerin bu canavarı yenmeye karar vermelerinin elzem olduğunu dile getirmiştir.

7 Ocak 2015’te El Kaide’nin Paris’te Charlie Hebdo Dergisi’ni basıp 11 kişiyi katletmesinden sonra Türkiye’de IŞİD isimli terör örgütünün Suruç ve Ankara’da yaptığı katliamlarda toplam 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan, yine 13 Kasım 2015’te Paris’te gerçekleştirilen 6 ayrı saldırıda 140 kişinin kaybı ve 400’ü aşkın yaralanma, dünya gündemini derinden sarsmıştı. 22 Mart 2016’da Brüksel’de yaşanan saldırılarda 34 kişinin ölmesi, 170 kişinin yaralanması terörün vahşetini bir kez daha gösterdi.

Daha geçen ay Ankara’da yaşanan katliamın izleri silinmeden terör bu defa İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda kendini gösterdi. Daha sonra Ankara’da ve İstanbul’da da saldırılar gerçekleşti. İnsanların ölmesi, yaralanması bir yana, her saldırı sonunda finansçılar, etkilerinin de ağır olacağını ve ‘volatilite’yi artıracağını dile getirdiler.

Beklenmeyen bu terörist hareketler insanlığın her an tehdit altında olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Sermaye ise güvensiz ve kaosun tırmandığı ortamları sevmediği gibi daha güvenli bir yer olmadığı sürece hareket etmeyi de sevmez.

19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde bütün bu konuları da tartışmaya açacağız.

“Üç Cumhurbaşkanı, bir Meclis Başkanı aramızda”



KobiEfor: Sayın Suver bugün itibariyle Zirve’ye kimler katılmaktadır? Ülke bazında değerlendirdiğinizde neler söylemek istersiniz?

Akkan Suver: Bugün itibariyle Makedonya, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanları seviyesinde katılacaklarını belirtmiş bulunmaktadırlar. Bosna Hersek, ayrıca meclis eş başkanı seviyesinde bir katılım gerçekleştirerek 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde temsil edilecek ki bu bize bugüne kadar verilen yüksek değerin emsalsiz bir örneğidir. Bosna Hersek’in alakasına minnettarız.

Makedonya Cumhurbaşkanı sayın Gjorge Ivanov ve iki bakanla 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yeralıyor. Makedonya’nın cumhurbaşkanı düzeyinde yıllardır gösterdiği katılım özenine Marmara Grubu Vakfı olarak müteşekkiriz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu yıl Cumhurbaşkanı sayın Mustafa Akıncı ile 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılacağını bildirmiş bulunmaktadır. Bunu da Türk dünyası açısından bir fırsat olarak değerlendirmekteyim.



Ayrıca gene bu yıl eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar aramızda bulunacaklardır.



Ürdün’ün eski Başbakanı Taher Al-Masri, Slovenya eski Başbakanı Alenka Bratusek, Romanya eski Başbakanı Victor Ponta da 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni şereflendireceklerini bildirmişlerdir.

Eski Cumhurbaşkanlarına gelince; Arnavutluk eski Cumhurbaşkanı Bamir Topi, Estonya eski Cumhurbaşkanı Arnold Ruutel, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanları Stjepan Mesic ile Ivo Josipovic, Letonya eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers, Moğolistan eski Cumhurbaşkanı Natsagiin Bagabandi, Moldova eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinschi, Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu ve Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılımlarını bildirmişlerdir.



“Yeni ufukların yeni fırsatların kapısı”



KobiEfor: Öncesinde düzenlenen 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi ile 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni kıyaslandığınızda ne gibi farklar bulunmaktadır?

Akkan Suver: Marmara Grubu Vakfı’nın bu yıl on dokuzuncusunu tertipleyeceği Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde geçen yıllarda yaşadığımız etkinliklerden farklı olarak ekonominin, enerjinin yanısıra bu yıl dünyanın içinde bulunduğu terör açmazını ele alacağız. Terör benim ülkemde olduğu kadar Avrupa’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde vardır. Ama değer ölçüleriyle ele alındığında Türkiye bugün diğer ülkelerden hiç de farklı değildir. Önemli olan bizim 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yaşanabilir bir ülkede olduğumuzu uluslararası platformun önünde ortaya koyabilmemizdir. İşte bu etkinliğimize bundan dolayı büyük önem veriyorum. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak değerlendiriyorum.

Zirvemiz’de devlet adamları terörün paradigmasını din adamlarıyla, akademisyenlerle, düşünce adamlarıyla birlikte ele alacaklar ve kendi değer ölçüleriyle bize çıkış yolları göstereceklerdir. Bunu önemsiyorum. Ayrıca yine bu Zirvemiz’de, dünya piyasalarını alt üst eden petrol fiyatlarının geleceğimize ait çizeceği yeni yol haritaları, konunun sahipleri tarafından gündeme getirilecektir.

İnanıyorum ki 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi yeni düşünce ufuklarının oluşmasına, yeni fırsatların doğmasına vesile teşkil edecektir.



“Kültürel ve sosyal faaliyetler”



KobiEfor: Bundan önceki Zirveler’de kültürel ve sosyal faaliyetleriniz de olmuştu. Bu yıl gerçekleşecek etkinlikte ne gibi düzenlemelere tanık olacağız?

Akkan Suver: İHKİB artık bir gelenek haline gelen moda defilesini bu yıl Tuba Ergin’in tasarımlarıyla katılımcılara sunacak. Marmara Grubu Vakfı, Nuri Artok ile başlayan Süleyman Orakçıoğlu ile devam eden ve Hikmet Tanrıverdi ile sürdürülen bu büyük ve önemli etkinliğe minnettardır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Jokey Kulübü, Avrasya Ekonomi Zirveleri Kupası Koşusu’nu 6 Nisan 2016 Çarşamba akşamı tertipleyecektir. Bu Marmara Grubu Vakfı için gelenekselleşen bir etkinliktir. Bir şereftir. Bunu bir kadirbilirlilik olarak değerlendirmekteyim.

Azerbaycan Devleti her yıl olduğu gibi bu yılda müzik ziyafetiyle aramızdadır. Azerbaycan’ın ünlü tenoru Samir Jafarov, Zirvemiz’de katılımcılara müzik dinletisi sunacaktır. Marmara Grubu Vakfı, Azerbaycan Devleti’nin on sekiz yıldır gösterdiği yüksek evsahipliğine minnet ve şükran duymaktadır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Kent Orkestrası, 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin katılımcılarına müzik şölenleri sunacaktır. Marmara Grubu Vakfı, İstanbul Büyükşehir Kent Orkestrası’nın içten desteğine minnettardır.

Şişe ve Cam Fabrikalarımız ise Paşabahçe’nin ender ürünlerinin sergileneceği bir göz nuru, el emeği sergisini Zirve’de katılımcıların beğenisine sunacaktır. Bu dikkatli ve özenli davranışından dolayı Marmara Grubu Vakfı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’na şükran borçludur.

Marmara Grubu Vakfı'nın bu büyük etkinliğinde bu yıl Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükkuyu Belediyeleri yüksek düzeyde destek olmuşlardır. Marmara Grubu Vakfı sayın Dr. Handan Toprak Benli’ye, sayın Dr. Bülent Kerimoğlu’na, sayın Av. Murat Hazinedar’a, sayın Ekrem İmamoğlu’na, sayın Hasan Akgün’e ve sayın Cengiz Balkan’a ve onların şahsında adı geçen belediyelerimize minnettardır.



“Azerbaycan, Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin ana motifidir”



KobiEfor: Marmara Grubu Vakfı, Azerbaycan ilişkilerine büyük önem veriyor. 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Azerbaycan’ın önemi nasıl vurgulanacak?

Akkan Suver: Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde Azerbaycan’ın yeri büyük. Azerbaycan’ın varlığı, bir sivil toplum kuruluşu olan Marmara Grubu Vakfı’nın çalışmalarının ve Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin ana motifini oluşturmaktadır.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, her türlü övgünün ve takdirin üzerinde ilişkilerdir. Marmara Grubu Vakfı olarak 1998 yılında Birinci Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni tertiplediğimizde Azerbaycan aramızdaydı. İlk Zirve’de Prof.Dr. Ali Hasanov, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mesajını okumuştu.

Azerbaycan Devleti daha sonraki yıllarda bunu bir gelenek haline getirdi ve geride bıraktığımız onsekiz Zirve’de çalışmalarımıza, Azerbaycan Cumhurbaşkanları, ebediyete intikal edene kadar Haydar Aliyev’in, daha sonra da İlham Aliyev’in mesajlarıyla başladık.

Bu mesajları da hiç ara vermeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Prof.Dr. Ali Hasanov okudu.

Öte yandan Azerbaycan Devleti, Marmara Grubu Vakfı’nın çalışmalarına daima alaka göstermiştir. Biz de bize gösterdiği yüksek itimada sorumluluk ve vefa duygusuyla her zaman karşılık vermeye çalışmışızdır. Bütün bunlar iki kardeş milletin ortaya koyduğu yüksek işbirliğinin eseridir.

Avrasya Ekonomi Zirveleri bugün bir değer kazanmışsa ve dünyada bir prestij birlikteliği olarak kabul görüyorsa bunda Azerbaycan’ın payı büyüktür, emsalsizdir.

Öte yandan yine Marmara Grubu Vakfı’nın 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne bu yıl Prof.Dr. Ali Hasanov, Enerji Bakanı Natıq Aliyev, Devlet Bakanı Nazım İbrahimov, Milli Meclis Başkan Vekili Valeh Aleskerov, Azerbaycan ve Kafkasya Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade, İleri Teknoloji ve İletişim Bakan Yardımcısı İltimas Mammedov, Milletvekilleri Melahat Hasanova ve Nizami Caferov’dan oluşan 26 kişilik bir heyetle katılmaktadır.

Bu da bize güven vermektedir. Hâsılı, Marmara Grubu Vakfı, Azerbaycan’a minnettardır. 40 ülke, 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde teröre ve göçmen krizine çözüm arayacak!

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, Moda Tasarımcısı Tuba Ergin’in de katıldığı bir basın toplantısıyla 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Toplantıda dünyanın önemli sosyo-ekonomik ve teknolojik dönüşümlerle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Akkan Suver, “Elimizdeki varsayımları ve gelecekten beklentilerimizi değiştiren bu yeni küresel durum, 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne şekil verecek ve zirveyi diğerlerinden farklı kılacak” dedi. Suver, 40 ülkeden 100’ün üzerinde temsilcinin katılacağı 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde terör ve göçmen krizi başta olmak üzere enerji, ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi küresel ölçekli sorunların mercek altına alınacağını anlattı.

Akkan Suver, ayrıca 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi çerçevesinde TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez’in moderatörlüğünde Marmara Grubu Vakfı ve KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi işbirliğiyle Bosna-Hersek ve Türk iş insanlarını biraraya getirecek özel bir toplantı da düzenleneceğini dile getirdi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Türkiye’nin uluslararası alanda en prestijli organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. Komşu ülkelerde yaşanan gerilimin ihracatı olumsuz etkilediğini ve kendilerini yeni arayışlara ittiğini belirten Gültepe, Zirve’nin bu anlamda fırsat kapılarını araladığını kaydetti. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dünya pazarlarında haklı bir üne sahip olduğunu kaydeden Gültepe, bölgesel çatışmalar, terör ve diğer tüm olumsuzluklara rağmen 2016’nın ilk çeyreğinde hazır giyim ihracatında yaklaşık yüzde 5’lik bir artış olduğunu bildirdi. Gültepe, artış trendinin ikinci çeyrekte daha da hızlanacağına ve yılsonunda 18 milyar dolarlık ihracatı yakalayacaklarına inandığını söyledi.

Tuba Ergin, Future Imperfect Koleksiyonu’nu sergileyecek: Moda Tasarımcısı Tuba Ergin, Zirve’nin gala gecesinde, doğadan, kış ormanlarının dokularından ve renk paletinden esinlenerek hazırladığı “Future Imperfect” adlı koleksiyonunu sergileyeceğini söyledi. Ergin, Türk moda endüstrisinin yaratıcılığını 40 ülkenin temsilciyle paylaşacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



KobiEfor işbirliğiyle Bosna Hersek ve Türk iş insanları biraraya gelecek

Marmara Grubu ve Dergimiz KobiEfor işbirliğiyle bu yıl 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde; Bosna Hersek Federasyonu Cumhurbaşkanı Marinko Cavara ve beraberindeki Bosna Hersek Heyeti ile Türk iş insanları arasındaki işbirliği ve fırsatların ele alındığı toplantı, 5 Nisan 2016 tarihinde, saat 15:00-16:00 arasında, İstanbul’da WOW Convention Center’da düzenlenecek. TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez moderatörlüğünde gerçekleştirilecek toplantıda, Bosna Hersek’teki yatırım ve iş fırsatları katılımcılarla paylaşılacak, Türk iş insanları Bosna Hersek’in en üst düzey temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı yakalayacak.



Marmara Grubu Vakfı Birleşmiş Milletler’deydi

Marmara Grubu Vakfı, Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin yanısıra ulusal alanda da çalışmalarını sürdürüyor. İki yüz yetmiş sivil toplum kuruluşunun biraraya gelerek oluşturduğu Denge Denetleme Ağı’nda Marmara Grubu Vakfı faal olarak yeralıyor ve Vakfın AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı’nın dönem sözcülüğünü yapıyor. Kadın hareketlerinin de içinde yeralan Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu, WINPEACE ‘Türk Yunan Kadınları Barış Birlikteliği’nde de çalışıyor. Kadın Girişimciler Derneği’nin kurucu üyeliğinin yanısıra TUSİAD Kadın Erkek Eşitliği Çalışma Grubu’nda Uzman Üye ve Haklı Kadın Platformu’nun çalışmalarında da görev yapıyor. Aynı platform bugüne kadar altı Avrupa Birliği projesini de başarıyla gerçekleştirdi.

New York’ta Birleşmiş Milletler’de kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve bunun sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisinin ele alındığı Kadın Statüsü Komisyonu’nun 60. Toplantısı’na (CSW60) Marmara Grubu Vakfı adına Müjgan Suver ve Gülçin Güloğlu birlikte katıldı.

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, “İstişari Üye statüsünde yeraldığımız Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal Konseyi’nin bünyesindeki Kadının Statüsü Komisyonu’nun (CSW60) ‘Kadının Güçlenmesi ve Bunun Sürdürülebilir Kalkınma ile İlişkisi’ Toplantısı’na gönüllü üyelerimizden İşkadını Gülçin Güloğlu ile birlikte katıldım ve interaktif uzman panelinde Vakfımız’ın programı ile ilgili bir sunum yaptım” dedi.

Suver, 2030 yılına kadar yoksulluğun yok edilmesi ve eşitsizliklerle mücadele ile çevrenin korunmasını amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yapılacak olan ülke programlarında, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının da bünyelerine dahil etmelerinin yanısıra programlar hazırlanırken verilerin ve hesap verebilirliğin nasıl izlenip değerlendirileceğine, önceliklerin nasıl belirleneceğine dair bilgilerin de yeralmasının da önemine dikkat çekti.



Zirve’de toplumsal cinsiyet eşitliği de gündemde

19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde “Değişimin Önderleri-Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” adlı bir de yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver bu konuda KobiEfor Dergisi’ne şunları söyledi:

“Dünya ekonomisi zayıf bir büyüme döneminden geçerken nüfusun yarısını oluşturan kadın yeteneklerini gözardı edemeyiz. Araştırmalar, toplumsal yaşamda yetenek çeşitliliğini güçlendirmemizin, kurumların ve ülkelerin performanslarını da artıracağını gösteriyor.

McKinsey’in Eşitliğin Gücü (The Power of Parity-2015) raporuna göre kadınların ekonomiye erkeklerle eşit ölçüde katkı sağladığı bir senaryoda, 2025’te dünya gayrisafi yurtiçi hasılasına 28 trilyon dolar katkı sağlıyor. Demokrasisini geliştirip kurumsallaştırıyor. Credit Suisse’nin ‘The CS Gender 3000: Women in Senior Management’ Raporu ise yönetimde cinsiyet ve etnik çeşitlilik sağlayan kurumların faaliyet verimliliklerinin artacağına işaret ediyor.

‘Yönetici konumundaki erkek ve kadınlar, özel ve kamu sektöründe, siyasette sahip oldukları gücü, kadınların varlıklarını her kademede desteklemek adına kullanmaya hazırlar mı? Varolan klişeleri nasıl kaldırır, varolan kurumsal kültürü nasıl dönüştürebiliriz, ‘cam tavanları’ yok edecek yeni ve yaratıcı politikaları nasıl oluşturabiliriz?



Toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucuları olmaya hazır mıyız?’

19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ilk gün öğleden sonra yapacağımız paralel oturumunda tüm bu sorular konuşulup tartışılacak, iyi örnekler ve deneyimler paylaşılacak, birlikte örnek çözüm modelleri aranacaktır.”