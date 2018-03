25 ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Açıklanan 25 Öncelikli Dönüşüm Programı ve her programın detaylı Eylem Planları ile “YENİ TÜRKİYE” kavramı netlik kazandı. Bu kapsamlı çalışma, içinde bulunduğumuz “ORTA GELİR TUZAĞI”ndan nasıl çıkacağımız sorusuna da yanıt oluşturuyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha önce açıkladığı 17 adet Öncelikli Dönüşüm Programı’ndan sonra son 8 Öncelikli Dönüşüm Programı’nı ve uygulama çerçevesini çizen 380 Eylem Planlanı’nı da 28 Ocak 2015 tarihinde açıkladı. Açıklanan 8 programın başlıkları şunlar:

1- İş gücü piyasasının etkinleştirilmesi programı

2- Temel ve mesleki becerilerini geliştirme programı

3- Nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı

4- Sağlıklı yaşam ve hareketlilik programı

5- Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı

6- Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı

7- Kalkınma için uluslararası işbirliği alt yapısının geliştirilmesi programı

8- Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı

Başbakan’ın 8 programı ve okurlarımız nezdindeki önemi açısından seçtiğimiz eylem planlarını, vizyon ve strateji belirlenmesine temel teşkil edecek bir belge olmasını da gözönünde bulundurarak, yayınlıyoruz.



1- İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Programın hedef kitlesini işsizler, işgücü piyasası dışında kalan kadınlar, kayıtdışı çalışanlar ve işverenler oluşturuyor.

Hedef: İşsizliğin azaltılması, kadınların işgücü piyasası katılımının teşviki, kolaylaştırılması ve kadınların bu anlamda kariyerle aile arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçilmesi.

Amaç: İşgücü piyasasını daha etkin hale getirmek, nitelikli ve insana yaraşır istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak ve işgücü verimliliğini yükseltmek.

Eylemler:

- Kadınların işgücüne katılımı ve istihdam oranları her yıl ortalama 1 puan artırılacak.

- Çocuk sahibi kadınların esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak ve istihdam teşviklerinin etkinliği artırılacak.

- Kadın-erkek fırsat eşitliği bilincini artırmaya yönelik etkinlikler yapılacak.

- Kadın girişimciliği programı hazırlanacak ve uygulamaya konulacak.

- Aktif işgücü programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak ve programların takibi 81 il düzeyinde gerçekleştirilecek, mümkün olduğu kadar yerinde istihdamı sağlanacak.

- Özel politika gerektiren gruplar için yeni program, proje ve uygulamalardan yararlanan kişi sayısı artırılacak.

- Uzaktan eğitim sistemi kurulacak ve sisteme işlerlik kazandırılacak.

- Kıdem tazminatı sisteminde gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

- İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları esnetilecek ve yararlanma süreleri artırılacak.

- Mevcut esnek çalışma sistemleri daha güvenceli hale getirilecek, yeni esnek ve istismara kapalı çalışma sistemleri düzenlenecek.

- Eğitim müfredatı, her gence en az bir sanat veya spor dalında performans becerisi kazandıracak şekilde güncellenecek.

- Sosyal yardım ve istihdam arasında irtibat kurulup, sosyal yardımlar istihdamı teşvik edici şekilde kullanılacak.

- İşkur'a kaydedilen sosyal yardım yararlanıcılarına bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunulacak.

- Çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlar için istihdama kazandırıcı faaliyetlere katılmaları şartıyla, işsizlik yardımı ve benzeri özendirici yardım programları geliştirilecek.

- Sosyal yardım alanların özel sektörde istihdamı halinde, sosyal güvenlik primi işveren payına teşvik getirilecek.

- Mevcut istihdam teşviklerinin yetki analizi çalışmaları yapılacak.

- İstihdamla ilgili bu dönüşüm programlarından bağımsız olarak istihdam ve işsizlikle mücadeleyle ilgili ayrı bir çalışma ekibi kurulacak.



2- TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Hedef: Çalışma hayatı, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem çözme, iletişim, liderlik, kariyer planlama gibi temel becerileri geliştirmek.

Amaç: Belli bir ihtisas alanında alınan diplomayı çalışma hayatında pratik uygulamada, daha etkin ve daha anlamlı bir yere oturtmak.

Eylemler:

- Programla eğitimin tüm kademelerinde temel becerilerin ağırlığı artırılacak.

- İşgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki ilişki yeniden tanımlanacak. Meslek liseleri, iş dünyasıyla buluşturulacak.

- Uygulamalı eğitim yaygınlaştırılarak, okul ve iş dünyası arasındaki işbirliği güçlendirilecek.

- Meslek liseleri iş dünyası ile yeni bir reformla uygulamalı ve iş dünyasının da fiilen ve maddi olarak katkıda bulunduğu bir alan haline dönüştürülecek.

- Özellikle mesleki eğitimde özel sektörün rolü güçlendirilecek, odalar ve borsalara çok daha fazla sorumluluk verilecek.

- İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri etkinleştirilerek, mesleki eğitimler işgücü piyasasının taleplerine göre planlanacak.

- Üniversitelerde, bir dönem uygulamalı iki dönem akademik eğitim içeren 'three master', yani iki sömestr yerine üç sömestr uygulamaları yaygınlaştırılacak. Tatil içinde de sosyal uyum olarak değerlendirilebilecek bir düzenleme planlanacak.

- Fabrikaların sektörlerine göre özel mesleki veya teknik eğitim okulları açabilmeleri için de düzenleme yapılacak.

- Mesleki okulların atölye ortamları sektörel bazlı iyileştirilecek.

- Mesleki ve teknik eğitim okul yönetim modeli geliştirilecek, yerel yönetim ve sektör temsilcilerinin katılımları da sağlanacak.

- Eğitimin tüm kademelerinde müfredat, temel becerileri içerecek şekilde güncellenecek.

- Ortaokul ve liselerde bireysel yeteneklere göre öğrencileri yönlendirebilecek bir rehberlik sistemi oluşturulacak. Varolan sistem bireysel yeteneklere göre ayarlanacak.

- Yetişkin nüfusun temel beceriler kazanmasına yönelik programlar yaygınlaştırılacak, halk eğitim merkezleri, hayat boyu öğrenme merkezlerine dönüştürülecek.

- Genç işgücünün İşkur faaliyetlerine erişimi arttırılacak, üniversitelerde İşkur noktaları yaygınlaştırılacak.

- Mesleki eğitim alanında AB ile tam uyumu öngören yeterlilikler çerçevesini oluşturacak ve uygulanması noktasında gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak.



3. NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ

Hedef: Beyin göçü, Türkiye’nin çekim merkezi oluşturması, en kaliteli insan unsurunu Türkiye'nin üniversitelerinde bulundurmak.

Amaç: Türkiye’den beyin göçünü engellemek ve ülkeyi başka ülkelerin beyinlerini cezbeden bir ülke haline getirmek. Başta yurtdışındaki vatandaşlar olmak üzere yerli ve yabancı nitelikli insan gücü için Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek.

Eylemler:

- Üniversite, sanayi, kamu ve araştırma merkezi arasındaki işbirliği geliştirilecek.

- İş piyasasında, üniversitelerde ve Ar-Ge merkezlerinde yurtdışından nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç alanları belirlenecek.

- İş, yatırım, çalışma, eğitim ve kültür ortamının yurtdışında tanıtım faaliyetleri artırılacak.

- Yurtdışında bilim ve teknoloji müşavirlikleri görevlendirilecek. Dışişleri Bakanlığı’nın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte önemli bilim merkezlerinde oluşturduğu bilim teknoloji müşavirlikleri yaygınlaştırılacak, etkin bir şekilde takibi yapılacak ve dış tanıtıma önem verilecek.

- AB çerçeve programlarına katılımı yükseltmek için çalışmalar artırılacak ve Türkiye'nin ekonomik, tarihi, kültürel bağlarının güçlü olduğu ülkelerle AB çerçeve programlarına benzer programlar geliştirilecek.

- Öncelikli teknoloji alanlarında araştırma merkezleri ve yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki muadilleriyle işbirlikleri geliştirilecek.

- Yurtdışındaki lisansüstü eğitimli vatandaşların Türkiye’yle ilişkilerinin canlı tutulması için bir iletişim ağı kurulacak, yurtdışındaki Türk araştırmacılar için bir veri tabanı ve katalog oluşturulacak.

- Türkiye’ye yatırım yapacaklara yönelik tanıtımlar yaygınlaştırılacak ve Ar-Ge altyapısı alanında yeni firma oluşumları ve girişimcilik faaliyetleri desteklenecek.

- Türkiye'deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik yatırımlar teşvik edilecek.

- Nitelikli insan gücü için çalışma izni süreci hızlandırılacak ve bu amaçla özel bir turkuaz kart sistemi geliştirilecek. Turkuaz kart sistemi ile özellikle gelmeleri arzu edilen kişiler için bir ara alan oluşturulacak.

- Araştırma projelerinde sözleşmeli yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak, bilim ve araştırma insanlarının Türkiye’de araştırma, ders verme ve konferans amaçlı ziyaret mekanizmaları çeşitlendirilecek.

- Yurtdışındaki üniversite öğrencileriyle bilim, sanat ve kültür alanlarında öne çıkan yüksek nitelikli insan gücü için değişim, hareketlilik veya staj programları geliştirilecek.

- Yurtdışında lisansüstü eğitim yapmış olan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerini sağlamaya yönelik Ar-Ge destekleri yaygınlaştırılacak. Bu eylemler yurtiçinde insanın istihdamını ikame etmeyen aksine istihdam imkanlarını genişleten bir anlayış içinde gerçekleştirilecek.

- Nükleer enerjiyle ilgili Türkiye'den belli nitelikte mühendislerin nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gitmesi, döndükten sonra da bu alanda insan yetiştirmesi temin edilecek.

- Uzay Ajansı ve diğer alanlarda yapılacak çalışmalarla Türkiye’de bir dönem karşılığı olmadığı düşünülen alanlarda istihdam imkanları genişletilip içerdeki kalite artırılacak.



4. SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK

Hedef: Koruyucu hekimliği öne çıkaran yeni bir sağlık paradigmasına geçmek.

Amaç: Programla tütün kullanımı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla etkin mücadele, bu çerçevede beslenme kültürünü değiştirmek. Hareketli yaşam alışkanlığını temin etmek, tarım politikalarıyla iç içe geçen yaklaşımla gıda güvenilirliğini artırmak.

Eylemler:

- Tarımsal işletmelerle gıda ve yem işletmelerinde yapılan kontroller sayı ve nitelik bakımından artırılacak.

- Gıda kontrol laboratuvarlarının bilgi ve iletişim altyapısı geliştirilecek.

- Veteriner sınır kontrol noktaları iyileştirilecek ve geliştirilecek.

- Başta çocuklara yönelik olmak üzere sağlığa zararlı gıda ürünlerinin yanıltıcı, yanlış yönlendirici tanıtım faaliyetlerine denetim getirilecek.

- Etiket ve ambalajlar, tüketicileri daha doğru bilgilendirecek şekilde düzenlenecek. Bütün detaylar olacak.

- Çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylere yönelik sağlıklı beslenme programları yürütülecek, obeziteyle mücadele edilecek. Bu kapsamda büyük kampanyalar yapılacak.

- Diyabetin erken dönemde teşhis edilme oranı artırılacak ve diyabetli bireylere yönelik bakım hizmetleri geliştirilecek.

- Tütün ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşların hizmete erişimleri kolaylaştırılacak.

- Uyuşturucu madde bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri güçlendirilecek.

- Hastaların, yaşamsal hastalıklardan kaynaklanan tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin önlenmesini içeren palyatif bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak.

- Bazı kanser türleri başta olmak üzere erken teşhise yönelik taramalar yaygınlaştırılacak.

- Asbest ve radon gibi kanser hastalığının önemli risk faktörüne yönelik haritalandırma yapılacak.

- Bütün illeri kapsayan aktif bir kanser kayıt sistemi oluşturulacak.

- Türkiye genelindeki toplum ruh sağlığı merkezi sayısı ve kapasitesi artırılacak.

- Yaşam alanlarına uygun yerlerde çok amaçlı, uygun maliyetli spor tesisi projeleri hayata geçirilecek.

- Yerel yönetimlerin yürüyüş ve koşuyolu gibi alanlara ilişkin farkındalığı artırılacak.

- Kamuya ait spor tesislerinin kullanım ilkeleri belirlenecek, envanteri çıkarılacak ve vatandaşların kullanımına açılacak.

- Spor dostu okul programı geliştirilecek, okul spor kulüplerinin kurulması teşvik edilecek, beden eğitimi ve spor derslerinin daha aktif hale gelmesi sağlanacak.



5. YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Hedef: Yerel birimlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, bu kapsamda yerel birimlerin proje yönetimi kapasitesini geliştirmek. STK'ların ve üniversitelerin belediyelerle birlikte yerel düzeyde yapacağı çalışmaları ve alacağı tedbirleri desteklemek.

Amaç: Yerelde çok güçlü bir kalkınma bilinci oluşturulmasıyla yerel kalkınmayı tabana yaymak. Bu amaçla yerel idareleri ve yerel düzeyde faaliyet gösteren tüm kurumları desteklemek.

Eylemler:

- Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde gayrimenkul sertifikası modeli geliştirilecek. Bu yolla imar değişikliği esnasında değer kaybına uğrayan bir yerden veya kamulaştırmalarda başka bir alana, bu gayrimenkul değerin menkul değer haline dönüştürülerek aktarılması ve disipline edilmesi sağlanacak.

- Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyeti belirli aralıklarla ölçülecek. Bu alanda TÜİK üzerinden yapılan çalışmalar daha da yaygınlaştırıp sık aralıklarla belediye hizmetlerinin etkinliği denetlenecek.

- Belediye hizmetleriyle ilgili alanlarda hizmet standartları belirlenecek. Bulut Belediyesi Projesi’yle elektronik ortamda sunulacak belediye hizmetleri standartlaştırılarak merkezi bir altyapıya kavuşturulacak.

- Mahalli idarelerin mali yapılarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin muhafazasına yönelik kurallar geliştirilecek.

- Büyükşehir Belediyeleri’nin akıllı ket uygulamalarına yönelik çalışmaları desteklenecek, mevcut ve yeni kurulan büyükşehir belediyeleri tecrübe aktarımları için eşleştirilecek.

- Büyükşehirlere kırsal alanın ihmal edilmemesi için bütçelerinden bu alana asgari bir oranda kaynak ayrılmasına ilişkin düzenlemenin uygulanması titizlikle takip edilecek.

- Kent Konseyleri'nin toplanma ve çalışma sistemleri gözden geçirilip işlevsellikleri arttırılacak.

- Yerel yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi kurulacak.

- Yerel yönetimlerde uzmanlık ve kariyer altyapısı güçlendirilecek, valiliklerde nitelikli eleman istihdamı sağlanacak, yöneticiler için sistematik eğitim programları uygulanacak.

- Üniversiteler başta olmak üzere yerelde proje geliştirme kapasitesi, bölge kalkınma idareleri güçlendirilecek.

- Proje bazlı desteklerle sivil toplum kuruluşlarının kapasiteleri artırılacak.

- STK-kamu işbirliğinin genel çerçevesini çizen bir kanun tasarısı hazırlanacak. Tasarı, STK'ların sivil niteliğine özel saygı gösterilerek ama işlevsel olarak da STK ile kamu arasında daha dinamik bir ilişki kuracak şekilde olacak.



6.KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Hedef: Şehirlerin ekonomik, sosyal ve fiziki dezavantajlarını azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak. Bu konuda yapılacak harcama ve yatırımların makro ekonomik dengeler ve kamu finansmanı ile uyumlu şekilde planlanması.

Amaç: Kentsel dönüşüm programının doğal şartlar bakımından ve tarihi dokuyu koruma bağlamında Türkiye için zorunlu bir husus olması nedeniyle şehirlerin afet riskini bertaraf ederek sağlıklı ve nitelikli konut sahipliğini arttırmak. Şehir sakinleri arasındaki sosyal uyumu güçlendirecek yaklaşımları hayata geçirmek. Sosyal uyum projeleri geliştirerek mahalle kültürünün muhteviyatı ve ilişki biçimini modern ve küresel hayat biçimine uyarlayacak yeni yöntem ve yollar bulmak. Yerli ve yenilikçi üretimi teşvik ederek inşaat sektörünün de rekabet gücünü artırmak.

Eylemler:

- İmar değişiklikleriyle ortaya çıkacak değer artışından kamunun pay almasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Rant ve şerefiye vergisi veya ayrı bir vergi olmayacak. Böylece saydamlık sağlanacak ve belediyenin gelirleri artırılacak.

- Kentsel dönüşüm projelerine yeni finansman arayışlarının önünü açacak düzenlemeler yapılacak.

- Arsa geliştirme çalışmalarına yönelik yerel yönetimlere destek verilecek.

- Şehir merkezinde kalan küçük sanayi siteleri taşınıp, iyileştirilecek.

- Dönüşüm alanlarında uygulanacak asgari kentsel standartlar, şehirlerde yüksek yaşanabilirlik düzeyini mümkün kılacak şekilde belirlenecek.

- Tarihi, kültürel ve estetik değerlerle uyumlu kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilecek.

- Kentlerin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar yapılacak.

- Tarihi şehir merkezlerinin canlandırılmasına yönelik çalışmalara destek verilecek.

- Afet riskiyle karşı karşıya olan kültür varlıklarına ilişkin öncelikli tedbirler alınacak.

- Özel mülkiyette olan taşınmaz kültür varlıklarının onarım ve restorasyonu desteklenecek.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bir ‘Yapı Araştırma Merkezi’ kurulacak.

- Yeni yapım teknikleri ve malzeme ekipman geliştirmesine odaklanılacak. Piyasaya arz edilen uygunsuz ya da güvensiz ithal yapı malzemelerinin kullanılması engellenecek.

- Yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümlerin uluslararası standartlarda yerli üretimini sağlamak için Ar-Ge ve yatırım destek mekanizmaları oluşturulacak.

- Kentsel dönüşümde yeni ve yenilikçi ürünlerin kullanılması sağlanacak.

- Meslek edindirme ve istihdam programlarıyla sosyal amaçlı kentsel dönüşüm programları arasındaki ilişki güçlendirilecek.



7.KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef: Türkiye'yi uluslararası işbirliği kuruluşları için bölgesel merkez haline getirmek.

Amaç: Kalkınma işbirliği politikasını stratejik bir çerçeveye kavuşturmak ve kalkınma işbirliğine yönelik mali, beşeri ve kurumsal kapasite ile hukuki altyapıyı güçlendirmek.

Eylemler:

- Kalkınma işbirliği temel politika ve strateji belgesi ve dış yardım kanunu hazırlanacak. Bu alanda dünyada son dönemde en hızlı gelişme gösteren ülkelerden olan Türkiye’de bunun kanuni çerçevesi güçlendirilecek.

- Kalkınma işbirliği alanında faaliyet gösteren STK'lar akredite edilecek, uluslararası merkez olabilmeleri amacıyla desteklenecek.

- Türkiye'nin uzmanlık birikimine sahip olduğu belli alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşım programları başlatılacak. Bu stratejik alan, özellikle dost ve kardeş ülkelerde, açılım yapılan Afrika gibi kıtalarda kullanılacak en önemli alanlardan biri olacak.

- Eğitimde uluslararası hareketlilik ve işbirliği desteği sağlanacak. İlk ve ortaöğretimde küresel farkındalığı artırmaya dönük eğitimler verilecek.

- Küresel toplumla iletişim stratejisi hazırlanacak.

- Üniversitelerde uluslararası kalkınma işbirliği araştırma merkezleri ve yüksek lisans programları oluşturulacak.

- Eğitim kurumlarında yabancı dil eğitiminin etkinliği konusunda bir program başlatılacak.

- Üniversitelerde uluslararası öğrenci ofisleri kurulacak ve uluslararası öğrencilere yönelik mevzuat iyileştirme çalışmaları yapılacak. En az gelişmiş ülkelerden gelen öğrenci ve akademisyenlere, kalkınmada ihtiyaç duydukları alanlarda Türkiye'deki üniversitelerde burs ve eğitim imkanları artırılacak. O ülkelerde yeni neslin yetiştirilmesi ve Türkiye'ye müzahir bir şekilde bir kadro oluşturulması için de çaba sarfedilecek.

- Kamu kurumlarının dış ilişkiler birimleri, bütçe, insan kaynağı ve kurumsal açıdan güçlendirilecek.

- Kamu kurumlarında dış ilişkiler uzmanlık kadrosu oluşturulacak, uluslararası örgüt ve şirketlerdeki Türk uzman personel sayısı artırılacak.



8.KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI

Amaç: Ekonomide verimlilik düzeyini, rekabet gücünü ve kamu gelirlerini artırmayı sağlamak. Ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makro ekonomik unsurun iyileştirilmesi.

Hedef: Makro ekonomi alanında yapılacak reformları içeren programla hedef dönemde gayrisafi yurtiçi hasılaya, kayıtdışı ekonominin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının 2018 yılı sonunda yüzde 21.5'e, tarım dışı sektörlerde kayıtdışı çalışanların toplam istihdam içindeki oranını da yüzde 17'ye düşürmek. Stratejik hedef; kayıt dışı ekonomiyi azaltmak.

Eylemler:

- Türkiye’nin acil ve insani yardım kapasitesi gözden geçirilip güçlendirilecek.

- Kayıtdışı ekonominin boyutu ölçülerek, kayıtdışılığın yol açtığı etkiler araştırılacak, bu anlamda önce bir envanter çalışması yapılacak.

- Vergilendirme kapasitesini ölçen yöntemler geliştirilecek. Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler analiz edilecek ve mükelleflerin vergiye uyum seviyelerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

- Mükelleflerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin defter ve interaktif yazılımlar hazırlanacak.

- Vergi tahsilatını ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla belirli yerlere ödeme terminalleri kurulacak.

- Petrol ve LPG lisans sahipleriyle ilgili düzenlemeler yapılacak, akaryakıt satış bilgilerini anlık olarak takip edebilecek merkezi bir sistem hayata geçirilecek.

- Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz araçlarıyla ilgili bir takip sistemi kurulacak.

- Gümrük kapıları ve gümrükler modernize edilerek yenilenecek.

- Dahili işleme rejimi gözden geçirilecek ve kontrol süreçleri daha etkin hale getirilecek.

- Vergi ve sosyal güvenlik bilincini geliştirmek amacıyla görsel medyada yeralan programlardan faydalanılacak.

- Kayıtdışılıkla mücadelede kurumlararası veri paylaşımı kapasitesi artırılacak.



Takvimlendirilmiş Uygulama Programları

Başbakan Davutoğlu, yerelde ve uluslararası alanda, kampanya şeklinde çalışmaların yürütüleceğini açıkladı: “Nisan ayı sonu gibi ilk uygulama planlarını sizlerle paylaşacağız. Her 3 ayda bir topluma yaptığımız taahhütler çerçevesinde hangi adımlar atıldı, bunun hesabını vereceğiz. Seçimler sonrasında hiçbir dakika bile vakit kaybetmeden, 7 Haziran seçim, 8 Haziran’da bunları muhtevi bir acil eylem planı, orta vadeli eylem planıyla 2018 sonuna kadar uygulayacağımız bütün politikaları, dönüşüm programlarını, reform programlarını kamuoyumuzla paylaşacağız. Gerekirse çok köklü reform gereken alanları, yapısal reform gereken alanları tespit edip şimdiden gerek seçime kadar olan çalışmalar anlamında kamuoyuyla paylaşıp daha sonraki dönemde de atacağımız adımlar konusunda takvimlendirilmiş bir eylem planı ortaya koyacağız.”



Kira sertifikaları

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan kira sertifikasının bir varlık üzerine kurulan bir enstrüman olduğuna dikkati çekti. Gayrimenkul projeleri üzerine kurgulanmış kira sertifikalarının dünyada gittikçe yaygınlaştığını vurgulayan Babacan, Türkiye’de de inşaat sektöründe finansal amacıyla gayrimenkul projeleri üzerine üretilmiş kira sertifikalarının yaygınlaştırılmasını istediklerini belirtti. Babacan, bunun küçük küçük örneklerinin de başladığını kaydetti: “Şu anda katılım bankaları üzerinden yürüyor. Ama bunun her zaman için inşaat şirketlerinin kendi üretecekleri kira sertifikaları ile yapmaları da ileride mümkün olabilecek.”



KOSGEB’den KOBİ’lere vizyoner destek: Küresel Yolculuk

3 işletmenin biraraya gelerek oluşturacakları teknoloji işbirliklerine, 300 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin lira da geri ödemeli olmak üzere, 1.5 milyon lira destek verilecek.

KOSGEB’in gelenekselleşen KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni’nin bu yıl 3.’sü, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in de katıldığı tören, Hükümet’in KOBİ’lere yönelik yeni bir destek programını açıklamasıyla öne çıktı. Davutoğlu, ödül töreni'nde yaptığı konuşmada, KOBİ’lere 5 müjdeleri olacağını söyledi.

KOBİ'lerin ürün bazında, uluslararası arenaya açılmalarını sağlayabilmek için ilk defa kurumsallaşma ve markalaşma destek programını başlattıklarını bildiren Davutoğlu desteğin önemini şu sözlerle açıkladı: “Bu o kadar önemli ki. KOBİ'ler tek tek başarılı olabilir ama kurumsallaşamazlarsa bir müddet sonra KOBİ'lerin küçük ölçekten, orta ölçeğe ve daha büyük ölçeklere yürümesi zorlaşır. Markalaşma ise bizim yeni ikinci hamle döneminde en çok önem verdiğimiz hususlardan birisi. KOBİ’lerin kurumsallaşma ve markalaşma konusundaki projelerine işletme başına 150.000 TL destek vereceğiz. Programın bütçesi 100 milyon TL olacak.”



İşbirliği ve Güç Birliği’ne 1.5 milyon TL

Ardından işbirliği ve güçbirliğinin önemine işaret eden Davutoğlu, KOBİ'lerin biraraya gelerek, yeni bir güç oluşturmalarını sağlayacak "İşbirliği ve Güç Birliği Destek Programı"nda yaptıkları yeniliği aktardı: "Buna göre 3 işletmenin biraraya gelerek oluşturacakları teknoloji işbirliklerine, 300 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin lira da geri ödemeli olmak üzere, 1.5 milyon lira destek vereceğiz."



‘Katmadeğer’e destek

Başbakan Davutoğlu, konuşmasında; “Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama alanlarındaki KOSGEB desteklerinin miktarlarını da yüzde 50 oranında artıracakları”na dikkat çekerek; “Bütün yaptığımız çalışmalarda eğer, Ar-Ge, inovasyon boyutu varsa destekleri, KOBİ'lerde olduğu gibi diğer bütün alanlarda da artırdık, ‘Orta-yüksek’ ve ‘Yüksek’ teknoloji kullanılan alanlara verilen destekleri artırmaya devam edeceğiz. Çünkü katmadeğerin gerçek anlamda sağlanacağı yer daha üst teknolojilere geçişte olacak” dedi.



Ekonomi gözünü kadına çeviriyor

Girişimcilik Destek Programı"nda kadın ve engelli girişimciler için destek oranını yüzde 10 daha fazla uyguladıklarının altını çizen Başbakan Davutoğlu, bu ayrıcalığa yüzde 10 daha ilave yapacaklarını belirterek, uygulamadan bundan sonra birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarının da yararlanacağını bildirdi.

Başbakan Davutoğlu son müjdeyi törende hazır bulunan 40 finaliste verdi. 3. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nde finale kalan 40 işletmeye tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak olan yurtdışı iş gezisi desteği sunacaklarını da kaydetti.



Refah KOBİ’lerle gelecek

Törende konuşan KOSGEB Başkanı Recep Biçer “KOBİ’ler, global ekonominin seyrini belirleyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bir ülkenin KOBİ potansiyeli ve girişimcilik oranları, refah seviyesinin en önemli belirleyici unsuru haline gelmiştir” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ödül töreni konuşmasında; Girişimcilik Bilgi Sistemi’nin devreye girmesiyle çok önemli verilere ulaşıldığını ve bu veriler ışığında yeni stratejiler belirlediklerini söyledi.

Bakan Işık, Bakanlığın Girişimci Bilgi Sistemi'ne göre 2006 yılında 1 milyon 803 bin olan KOBİ sayısının, 2013 yılı sonunda 1 milyon 162 bin artarak 2 milyon 965 bine ulaştığını belirtti. Işık, şu anda Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99.85'inin KOBİ olduğunu, istihdamın yüzde 75.8'inin ve ihracatın yüzde 59.2'sinin de KOBİ'ler tarafından sağlandığını kaydetti.







ÖDÜLLER

KOBİ Büyük Ödülü: NSK

Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İnovatif KOBİ Ödülü: Medel

Elektronik Elektrik Mak. Ürt. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

İşbirliği Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Akra Kimya Makine Cam San. ve Tic. Ltd. Şti.

İhracatçı KOBİ Ödülü: PMS Medikal Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.

Genç Girişimci Ödülü: Asya Trafik Sinyalizasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kadın Girişimci Ödülü: Enis Antik Mermer San. Tic. Ltd. Şti.

Küresel Doğan Girişimci Ödülü: MEKPA Hava Süspansiyon Körükleri Kollektif Şti.

İnovatif Girişimci Ödülü: MTD Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

Jüri Özel Ödülü: Türkiye Halk Bankası A.Ş.