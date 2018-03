Büyüme ve kalkınmanın ekosistemi yasalaştı

Beklenen Üretim Reform Paketi yasalaştı. Yasa ile üretimin önündeki bürokratik ve kanuni engeller mevzuattan ayıklandı. Üniversitelerin ihtisaslaşması ve araştırmacı insan kaynaklarının çoğaltılması açısından YÖK ile ilgili 10 adet sessiz devrim niteliğinde reform maddesi Üretim Reform Paketi’ne ilave edildi.