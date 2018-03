Cumhurbaşkanları Oturumu Presidential Session

21. yüzyılda fikirlerin ve bilginin ticarileştirilmesi gerekirken, çocuk ve kadın bedeninin ticari bir meta olarak hala kullanılmasına göz yumulması utanç vericidir. ( It is shameful that in 21st century, unfortunately, children and women body can be able to be used as a commercial meta while information and ideas have to be commercialized.)