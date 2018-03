Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Kalkınma Ajansları’nı anlattı;

“ALTERNATİF DESTEK MEKANİZMALARI HAZIRLIYORUZ” Yerel ekonomik dinamiklere ve kaynaklara dayanarak kalkınmada bölgesel farklılıkları azaltmak ve bölge temelli sürdürülebilir bir ekonomik gelişme ivmesini yakalamak amacıyla bir yönlendirme ve kamu destek sistemi olarak kurulan Kalkınma Ajansları Türkiye Modeli’nin, 5 yıllık bir uygulamadan sonra sivil katılımı genişleterek başarıyla yoluna devam edebileceği ortaya çıktı.