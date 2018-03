NESNELERİN İNTERNETİ IoT (Internet of Things)

Dünya ‘dijital dönüşüm’ çağına girdi. Hepimiz içindeyiz bu kesin fakat farkında mıyız; bu kesin değil. Farkında olundukça konu gizemini kaybediyor ve uygulamaya kolayca geçebiliyoruz. İşe bireysel gözlemlerimizden başlayalım, ‘dijital dönüşümü’ işimize ve sosyal hayatımıza aktaralım. Uygulama ‘biz’i de dönüştürecektir.