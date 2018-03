TOBB Türkiye Ekonomi Şurası; ACİL GÜNDEM İSTİHDAM

Seferberlik kapsamında kamudan; İSTİHDAMA DESTEK



Türkiye ekonomisi harekete geçti: “Milli İstihdam Seferberliği dalga dalga yayılıyor



Kocaeli Valisi Güzeloğlu: “Kocaeli’nin potansiyeline inanıyoruz, biliyoruz, güveniyoruz”;

Kocaeli’de Milli İstihdam Seferberliği;



“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın firmaların istihdam artırımına yönelik çağrısını gönülden destekliyoruz. Sektördeki firmalarımız ilave bir değil, 5 yeni çalışma arkadaşımızı istihdam etmeye hazır. Var gücümüzle ülkemiz üretimi, istihdamı ve ihracatı için mücadele etmeye devam edeceğiz.”“İşsizliğin azaldığı bir ülkede ekonomi daha istikrarlı olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yerden göğe kadar haklıdır. Alışveriş merkezlerinde 480 bin kişi çalışıyor. Kiralanabilir alanlar 2023 yılında 15 milyon metrekareye çıkacak. Bu da istihdamın yüzde 50 artışı demektir. Bu yıl alışveriş merkezlerindeki istihdamda yüzde 15 artış olacaktır. Finansal kurumların da bu yeni gelişime uyum göstermesi önemlidir.“İstihdam seferberliğine Hükümet katkısı belli oldu. 2017 yılı ile sınırlı bir istihdam desteği yasalaştı.Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile hükümet, işe alınacak her bir yeni işsiz için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılamak üzere ödeme yapacak. Destek 1.5 milyon ilave istihdam sağlanıncaya kadar genişleyecek.İşsizlik Sİgortası Kanunu’na eklenen iki geçici maddeye göre işverenlerin destekten yararlanabilmesi için 3 şart aranacak. Birincisi, patronun, Aralık 2016 itibarıyla işyerinde çalışan işçi sayısına ilave edilecek her bir işçi için bu destek verilecek. Örneğin; 100 işçi çalıştıran bir işveren, 1 Şubat 2017 tarihi itibarıyla işe aldığı veya alacağı ilave 10 işçi için devlete ödemesi gereken bütün sigorta primi ve vergi ödemelerinden muaf tutulacak. Böylece işverenin, işe aldığı her yeni asgari ücretli bir işçi için 1404 lira net ücreti ödemesi yeterli olacak. Geri kalan yaklaşık 773 liralık vergi ve primlerden oluşan bölümü İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.Diğer bir şart da şu oluyor: İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe aldığı kişinin, 3 aydır işsiz olması ve İş-Kur'a kayıtlı olması gerekiyor.İstihdam teşviği sadece asgari ücretle işe alınanlar için verilmeyecek. Yüksek ücretli, nitelikli işçilerin ücretlerinin asgari ücrete eşit olan kısmına ait vergi ve sigorta primi (773 liralık kısmı) İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan İstihdam Seferberliği iş dünyasının yoğun ilgi ve katılımı sayesinde 81 ile yayılıyor. Taahhütler 2 milyona yaklaşıyor. 1-28 Şubat tarihleri arasında 150 bin yeni istihdam sağlandı. 2017'de hedef asgari 1.5 milyon. Türkiye ekonomisini ayağa kaldıran Milli İstihdam Seferberliği, aşağıda seçtiğimiz bazı örneklerden de görüleceği gibi, milli bir heyecan yarattı. İş dünyası, rasyonel hesaplar yaparak topluma istihdam taahhüt ediyor ve belli bir plan dahilinde uyguluyor. Öyle görünüyor ki Türkiye ekonomisi yeni bir mucize yaratacak, gönüllü katılımlarla işsizliği normal seviyesine çekecek ve ülke ekonomisi yeniden yüksek büyüme döneminin kapısını açacaktır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “İstihdam Seferberliği” kapsamında, işsizlik sorununun çözümü için Bakanlık bünyesindeki il müdürlüklerinde seferberlik başlattı. 81 ilin SGK ve İŞKUR il müdürleri ile video konferans sistemiyle toplantıya katılan Müezzinoğlu, tek tek illere bağlanarak İŞKUR il müdürlerine işsizlikle ilgili illerde yapılanları ve son istihdam sayılarını sordu.Müezzinoğlu, 1 Şubat itibariyle istihdam sayısını günlük takip etmeye başladıklarını belirterek, 1-20 Şubat arasında 102 bin 296 yeni istihdam olduğunu kaydetti. Şubat sonuna kadar bu sayının 150 bine çıkmasını beklediklerini belirten Müezzinoğlu, 2017 Aralık ayı sonuna kadar işsizlik oranını yüzde 10’un altına indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.İŞKUR’a kayıtlı olarak iş arayan 1 milyon 797 kişi olduğunu belirten Müezzinoğlu, istihdam ile ilgili 2-3 ay içinde olumlu gelişmeler beklediklerini de söyledi. Bakan Müezzinoğlu, her ilde istihdam taahhütlerinin net sayı olarak saptanmasını da istedi. İl müdürlerinin eşleriyle ev ev gezmesini de isteyen Bakan Müezzinoğlu, özellikle emeklilere, asgari ücretle çalışanlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere ve ihtiyaç sahiplerine gidilmesi talimatı verdi.Müezzinoğlu toplantıda bazı illerden istihdam taahhütleri de aldı. Kayseri 25 bin Amasya’da 7 bin istihdam sözü verdi.“Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD üyesi 50 bin üye işletmenin her birinin ortalamada 5’er kişi alarak, 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi ve şöyle konuştu: "İstihdam, sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli bir konudur. İşsiz vatandaşın çalışması, ailesine ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler sözkonusudur. İstihdam artışı ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katmadeğer ve kalkınma hızının artması anlamına gelir. Bölgeler bazında en fazla istihdam oluşturan şube ve üyelerimizi ayrıca ödüllendirmeyi düşünüyoruz.”Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı İstihdam Seferberliği’nde ihracatçıların ana aktör olacağını belirterek, “300 bin yeni istihdam yaratacağız. Biz de firma olarak 2 bin ek istihdam ile destek vereceğiz” dedi.TİM 2017 1. Çeyrek Beklentileri’ni de açıklayan TİM Başkanı Büyükekşi, “En büyük hedef pazarlar; ABD ve Rusya olacak. İhracatçıların yüzde 68'i geçen yıl kadar ihracat yapacak, yüzde 29'u da istihdamını artıracak. Bu iyimser beklenti, bu yılın üretim ve ihracat artışı için parlak bir yıl olacağını gösteriyor” diye konuştu.Mehmet Büyükekşi şu bilgileri de paylaştı: “Geçen yıl 142.6 milyar dolar olan ihracatı bu yıl 155 milyar dolar yapma hedefimiz var. Geçen yıl 67 bin olan ihracatçı firma sayısının bu yıl 70 bine, yine geçen yıl 3 milyon 80 bin olan istihdamımızın bu yıl 3 milyon 400 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Yani 300 bini aşan yeni istihdam yaratacağız. İhracatçılar olarak 1 milyon yeni istihdamın yüzde 30'una talibiz.”Büyükekşi, bu yıl yapacakları çalışmalara ilişkin olarak şunları söyledi: “Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017 ve sonrası için büyük başarılar kazanacağız. TİM olarak bu yıl 48 farklı ülkeye ticaret heyetleri düzenleyecek, aralarında Dominik Cumhuriyeti, Benin ve Uruguay gibi bakir pazarların olduğu toplam 12 ülkeye ilk kez ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Dünya ticaretine yön veren ülkelere Türk Ticaret Merkezleri açacağız.”Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ‘istihdam seferberliği’ çağrısına tam destek vereceklerini söyledi. Yorgancılar, üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında hayata geçirilen proaktif çözümlerin ardından uygulamaya konan teşvik mekanizmalarının yatırımcıyı motive ettiğini, yatırım isteğine pozitif katkı sağladığını belirterek şunları söyledi: “Şimdi sıra bizde. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız. Özellikle son açıklanan teşvikler dolayısıyla da katmadeğeri yüksek ürünlerle ilgili üyelerimizin yatırım ortamlarını arttırmaya yönelik çabalarımız devam ediyor. Üyelerimize etkin bir şekilde, bu konunun önemini bir kez daha anlatacak, bilgilendirecek, cesaretlendireceğiz. Her türlü desteği, çabayı da göstereceğiz. 4 bin 800 olan üye sayımızı çok daha yukarılara çıkarabilme potansiyelimiz var. Bunun için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağız.”İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firma temsilcileriyle yaptığı toplantıda, her işletmenin en az 1 kişiyi istihdam etmesini istedi. Demirtaş; “Hem ülkemizin sorununa omuz vereceğiz, hem de işlerimizi kalkındıracağız, istihdama katkı görevimizdir” dedi.Piyasaların hareketlendirilmesi için firmaların finansal kaynak sıkıntılarının çözümü konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Demirtaş şöyle konuştu: “Bizim yapmamız gereken biraz daha gayret ederek işimizi geliştirmek, yarım olan fabrikamız varsa onu tamamlamak ve harekete geçirmek, istihdam sağlamak. Finansmanınız ile ilgili her türlü sorununuzu çözmeye hazırız. Bu konuda bana direk ulaşabilirsiniz.Finansal sorunlar ve sermaye yetersizliği tüccarların en önemli sorunudur. Geçtiğimiz ay finansman güçlüğü çeken üyelerimize destek olmak amacıyla başlatılan Nefes Kredisi Kampanyası kapsamında, Denizbank ve Ziraat Bankası’na 10 milyon lira yatırarak, üyelerimiz için 155 milyon lira kredi hacmi yaratmıştık. Üyelerimiz için bir danışma masası oluşturduk ve krediye başvurmak için gereken Oda Faaliyet Belgesi’ni de ücretsiz olarak verdik. Krediye çok büyük ilgi oldu. Diğer yandan üyelerimizin kredi konusunda talebi hala devam ediyordu. Bu nedenle Vakıf Bank ile üyelerimize yönelik yeni bir kredi protokolünü daha hayata geçirdik.”Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun istihdam seferberliğine 200 bin kişilik taahhhütle katıldığını açıkladı. Çetin, bu seferberlik sayesinde ekonomik anlamda ciddi bir yükselişe geçeceklerini de söyledi. Çetin, “İstihdama verilen teşvik sayesinde 2 bin 177 lira olan asgari ücret, 773 lira prim desteği ile 1400 Türk Lirası’na kadar düşüyor. Antalya’da işsizlik sorunu için hedefi 200 bin olarak belirledik. İlk olarak 150 bin kişi olacağını düşünüyoruz. Ancak ilk aşamada 100 bin rakamını göreceğiz” diye konuştu.TÜSİAD yeni Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biraraya geldi. Görüşmede TÜSİAD Başkanı Bilecik’in yanısıra Başkan Yardımcıları Ali Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin, Genel Sekreter Bahadır Kaleağası, TÜSİAD Üyeleri; Serra Akçaoğlu, Batu Aksoy, Bahadır Balkır, Barış Oran, Mehmet Tara ve İdil Yiğitbaşı yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Bülent Gedikli, Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'in de katıldığı görüşmede genel ekonomik durumun yanı sıra istihdam seferberliği, Merkez Bankası’nın faiz politikası ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik konuşuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede TÜSİAD üyelerinden İstihdam Seferberliği’ne aktif şekilde katılmalarını ve daha fazla destek vermelerini istediği öğrenildi. Kampanyaya güçlü bir destek olduğunu söyleyen TÜSİAD Üyeleri, Erdoğan’a “Bununla birlikte sektörlerin ve şirketlerin ekonomik durumlarının da dikkate alınması gerekiyor. Hükümet bugüne kadar teşviklerle önemli adımlar attı. Biz de üzerimize düşeni yapmak istiyoruz” görüşünün sunulduğu ifade edildi.Kocaeli Milli İstihdam Seferberliği, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından başlatıldı. Toplantıda, yılsonuna kadar 57 bin 713 kişinin istihdam edilmesi konusunda mutabakat sağlandı. TOBB Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdamdaki yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yaptığı Milli İstihdam Seferberliği çağrısının Kocaeli Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanısıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Vali Yardımcıları; Ahmet Büyükçelik, Osman Sarı, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve diğer İlçe Belediye Başkanları, İl Kurum Müdürleri, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’deki OSB Yönetim Kurulu Başkanları; Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Alikahya OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Sultan Hamit Velioğlu, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBDER (Organize Sanayi Bölgeleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, TOSB-Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker, GEPOSB (Gebze Plastikçiler OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu) Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ceylan, Asım Kibar OSB temsilcisi Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Eşber Çekiç, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Necati Özsoy, Kocaeli-Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fehmi Yıldız, İMES OSB (Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas OSB) Bölge Müdürü Direnç Özdemir, Kocaeli Dilovası Köseler Islah OSB (KIOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, GEBKİM (Kocaeli-Gebze V (KİMYA) İhtisas OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Gebze Kömürcüler OSB (GKOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı, Kocaeli’deki OSB’lerin Yönetim Kurulu Üyeleri ve OSB Bölge Müdürleri ile temsilcileri, Kocaeli SGK ve İŞKUR Müdürleri, Kocaeli Üniversitesi temsilcileri ile Kocaeli kamu, iş ve akademi dünyası temsilcileri katıldı.Kocaeli Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarından oluşan video gösteriminin ardından MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı’nın istihdam teşviki hakkındaki bilgilendirme sunumu ile devam etti.Vali Güzeloğlu: “Artan işsizlik konusunda bir milli duruşu, bir milli seferberliği, Cumhurbaşkanımız tarafından başlatmış bulunuyoruz”Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye’de başlatılan Milli İstihdam Kocaeli ili değerlendirme toplantısını açtıklarını belirterek, “Değerli Cumhurbaşkanımız’ın TOBB şurasında bahsettiği gibi bu ülkeye olan gönül borcumuz, bu ülkeyi geleceğe taşıma ve geleceğe güçlü bir şekilde aktarma kararlılığında önemli bir dönüm noktasındayız. Türkiye ekonomik anlamda da bu işbirliği çevrelerinin uzun bir zamandır manipülasyonuna karşı tavır almıştır. Gerek ekonomik finansal piyasalarda, gerek değerlenme noktasında yapılan yorumlarda, noktalarda ve bütün değerlemelerde Türkiye’nin reel tablosu her zaman hakim ve galip gelecektir. Bugün ekonomi piyasalarının ve ekonominin çok önemli bir konusu istihdam ve işsizlik üzerine toplanmış bulunmaktayız. Özellikle artan işsizlik konusunda bir milli duruşu, bir milli seferberliği Cumhurbaşkanımız tarafından başlatmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız’ın bu çağrısı ve başlattığı perspektifte 9 Şubat’ta 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istihdamda adeta devrim sayılabilecek kolaylıklar ve destekler sağlandı. Desteklerin en önemlisi 1 Ocak ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında bir kişinin asgari ücretten istihdamı 773 lira gibi bir büyük yükü devletimiz işverenimizin üzerinden aldı. Bunun yanısıra sunulan diğer istihdam kolaylıkları; iş sağlamak adına, iş kapısında buluşturmak adına çok büyük destek ve katkıları sağlıyor” diye konuştu.“Kocaeli’nin potansiyeline inanıyoruz, biliyoruz, güveniyoruz”: Vali Güzeloğlu, şunları söyledi: “Her fırsatta ifade ediyor ve inanarak altını çiziyoruz ki Türkiye’nin ekonomik, ticari gelişimini belirleyen, etkileyen, yönlendiren stratejik bütün sektörlerde üretim boyutunda çok büyük zenginlikler sunan bir iliz. Bu noktada baktığımız zaman 31 Aralık 2016 itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında toplam çalışan sayımız 616 bin 627 kişidir. Kocaeli, Türkiye’nin toplam çalışan oranı bakımından yüzde 3’üne tekabül eden bir sayıyı istihdam ediyor. İŞKUR üzerinden 2016 yılına baktığımız zaman da 2016 yılının sonu itibari ile İŞKUR’a bağlı işsiz sayımız 55 bin 112’dir. Şüphesiz bu rakamlar üzerinden bugünden itibaren başlayan seferberliğimizde ki hedefimiz; İŞKUR üzerinden işsiz veya kayıtlı işsizlerin işe girmesini her gün ve her gelecek gün takip edilmesi, aza taşınması, bu sayının istihdam piyasası açısından zirveye ulaşmasıdır. Bu seferberlik gönül seferberliğidir. Kocaeli’nin potansiyeline inanıyoruz, biliyoruz, güveniyoruz. Bugünkü toplantımızda 2017 için Kocaeli’mizde gerek kurumsal, gerek Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) ve gerekse bireysel firmaları açısından hedeflemeleri paylaşmalarını rica ediyoruz. Ortaya çıkacak tablo inanın hem ilimiz hem de ülkemiz adına inandığımız bütün değerlerin, yürüdüğümüz kutlu yürüyüşün hem hızlandırıcısı hem de sağlayıcısı olacaktır. Başlayan seferberliğin, talimatlar doğrultusunda Valiliğimizce anlık izleneceğini, kenti hedeflerine taşırken her kurum arasına en yüksek bir koordinasyon sağlanması Valiliğimiz tarafından, ilçelerimizde Kaymakamlarımız tarafından bir seferberlik ruhuyla yakından izleneceğini belirtmek istiyorum.”Toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün ve OSB Yönetim Kurulu Başkanları, çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında kısa ve uzun vadede istihdama yapabilecekleri katkıyı dile getirdi. Toplantıda, yılsonuna kadar 57 bin 713 kişini istihdam edilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca toplantıda OSB Yönetim Kurulu Başkanları ve temsilcileri, konuşmalarında en büyük sorunlarının nitelikli eleman bulamamak olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kendisinin de başkanlığında, toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı,diğer belediye başkanları, üniversitelerin temsilcileri, İŞKUR ve SGK müdürlerinin işbirliği yaparak eğitimler düzenlemelerini sağlayacaklarının ve istenilen vasıflı elemanları yetiştirerek sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacaklarının sözünü verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, hizmet sektöründe olduklarını belirterek, diğer belediyeler ve büyükşehir belediyesinin 5 iştirak şirketiyle birlikte yaz aylarında 1500-2000 civarında insanı istihdam edebileceklerini açıkladı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise şirketlerle yaptıkları anket çalışmasından sözederek, “Sadece yüzde 3.5 oranında teşvik paketiyle ilgili bilgi sahibi olanlar var. Yüzde 79 oranında vasıflı, yüzde 58 vasıfsız elemana ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. 6 bin kişi ihtiyacını İŞKUR’a bildirdik, sadece 42 kişi başvurdu. Mart ayının sonuna kadar 13 bin kişi, yılsonuna kadar da toplam 20 bin kişi istihdam edeceğiz” dedi. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut da üyelerini bilgilendirmeye başladıklarını aktararak, Mart ayında 2 bin kişi, yıl sonuna kadar da 7 bin kişinin istihdamını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Körfez Ticaret Odası Başkanı (KTO) Sibel Moralı nitelikli personel sıkıntısına değindi: “2400 üyemizle Mart ayına kadar bin civarında istihdam sağlamaya çalışacağız. Yılsonuna kadar da bu rakamın 2 bin olmasını öngörebiliriz.” Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya da ‘’Herkes nitelikli eleman istiyor. Öğrenciler diploma alıyor ama pratiği yok. Biz elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.