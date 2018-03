Türkiye YENİ BİR İHRACAT HİKAYESİ Yazmalı

İHRACAT’ta daralma sürüyor. 2015 yılı ihracat verileri sinyal veriyor. Bu gelişmede dünya ticaretindeki daralmanın, Avro-Dolar paritesinin,FED faiz kararlarının, düşük teknoloji ağırlıklı üretim yapımızın ve siyasette 1 Kasım’a kadar sürecek belirsizliğin payı milim milim, dirhem dirhem hesaplanıyor.